Jermenija će morati da bira između Evroazijske ekonomske unije (EAEU) i Evropske unije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kažemo da u određenom trenutku, ako krenete napred sa Evropskom unijom, naša dva sistema neće biti kompatibilna. To su različiti operativni sistemi. I u nekom trenutku ćete morati da izaberete", rekao je Peskov, prenose RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, članstvo u Evroazijskom ekonomskom savezu daje Jermeniji velike prednosti.

"Imate integraciju u obliku EAEU. I tamo zarađujete novac, poprilično. A vaše članstvo u EAEU vam daje mogućnost da se razvijate mnogo bržim tempom sada, mnogo višim nego što je prosek ZND, a svakako mnogo višim nego što imamo u Ruskoj Federaciji", naglasio je Peskov.

On je dodao da Moskva pokazuje povećano interesovanje za prioritete Jerevana.

Peskov je izjavio da jermenski lideri smatraju da trenutno ništa ne sprečava zemlju da se pridruži Evroazijskom ekonomskom savezu.

"Jermensko rukovodstvo smatra da trenutno ništa ne ometa EAEU, ništa ne preti EAEU i ako do takve situacije dođe, oni će je ispitati, odmeriti prednosti i mane i doneti odluku. Ovo je takođe suveren stav, ali je, barem, veoma važno da Jerevan to razume", rekao je portparol predsednika Rusije.

Peskov je kazao da je razgovor između predsednika Rusije Vladimira Putina i jermenskog premijera Nikola Pašinjana bio iskren i privatan i da je zato održan iza zatvorenih vrata.

"Predsednik (Rusije) i premijer (Jermenije) su razgovarali nekoliko sati. Razgovor je bio iskren, koristan i neophodan. Strane su saopštile svoje stavove, posebno u kontekstu predstojećih izbora u Jermeniji i ključnih pitanja trgovinske i ekonomske saradnje koja su na dnevnom redu", rekao je Peskov.

Portparol predsednika Rusije je kazao da su Rusija i Jermenija bliske zemlje i da Moskva pokazuje povećano interesovanje za pravac u kom se kreće jermensko rukovodstvo.

"Jermenija je zemlja koja nam je bliska, sa kojom delimo duboke istorijske korene. Imamo ogromnu jermensku dijasporu, preko dva miliona ljudi. Stoga su smernice koje jermensko rukovodstvo bira za sebe od velikog interesa za nas", rekao je Peskov.

On je naglasio da Moskva želi da izbegne nepotrebna pominjanja Rusije kada se raspravlja o pitanju Nagorno Karabah.

Tokom razgovora sa Putinom, Pašinjan je izjavio da je Jermenija priznala Nagorno Karabah kao deo Azerbejdžana, nakon što su ruske vlasti dva puta javno izjavile da je to tako.

"Jedino što predsednik Putin i Rusija žele jeste da kada se razgovara o ovom pitanju, nema nepotrebnih pominjanja nas. Jer je sve ovo odluka rukovodstva na vlasti u Jerevanu. I Rusija nema apsolutno nikakve veze sa tim", rekao je Peskov.

On je naveo da Rusija smatra da ima pravo da pokuša da razjasni planove jermenskog rukovodstva u kontekstu predstojećih parlamentarnih izbora.

"Verujemo da imamo pravo da pokušamo da razjasnimo stvari sa našim kolegama i da zaista razgovaramo o njihovim planovima", rekao je Peskov.

On je istakao da Jermeniju i Rusiju spajaju duboki istorijski koreni i da je stoga politička orijentacija Jerevana od interesa za Moskvu.