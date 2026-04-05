"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor", rekao je Tramp za Hil
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru rekao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.
On je ranije danas upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.
U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmera mogućih napada.
Tramp je 26. marta odložio planirani datum za uništavanje iranskih elektrana na deset dana, do ponedeljka, 6. aprila.
