Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ne isključuje mogućnost slanja kopnenih snaga u Iran ukoliko ne bude postignut dogovor sa Teheranom,

Upitan da li odbacuje takvu opciju, Tramp je u kratkom razgovoru za američki list Hil odgovorio da je ne odbacuje, ističući da bi, kako je naveo, "normalni i pametni ljudi" postigli dogovor.



"Normalni ljudi bi postigli dogovor. Pametni ljudi bi postigli dogovor. Da su pametni, postigli bi dogovor", rekao je Tramp za Hil



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je u istom razgovoru rekao i da nijedna infrastrukturna meta nije isključena iz potencijalnih udara u slučaju izostanka sporazuma.



On je ranije danas upozorio da će Sjedinjene Američke Države u utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu gađati iranske elektrane i mostove ukoliko ne dođe do sporazuma i ako Iran ne otvori Ormuski moreuz.



U objavi na društvenim mrežama, Tramp je ranije danas takođe zapretio uništenjem ključne infrastrukture Irana, uključujući elektrane i mostove, ali bez preciziranja razmera mogućih napada.



Tramp je 26. marta odložio planirani datum za uništavanje iranskih elektrana na deset dana, do ponedeljka, 6. aprila.