Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD obezbedile oružje demonstrantima u Iranu koji se protive režimu, ali da su to oružje, kako tvrdi, preuzeli Kurdi.

Tokom telefonskog intervjua za Foks njuz, Tramp je govorio o navodnom naoružavanju iranskih demonstranata tokom protesta u januaru.

"Poslali smo im mnogo oružja. Poslali smo ga preko Kurda. I mislim da su ga Kurdi zadržali za sebe. Poslali smo puške demonstrantima, mnogo njih, ali su ih Kurdi uzeli", rekao je Tramp.

Pod pojmom "Kurdi", američki predsednik mislio je na zajednicu od oko 30 miliona ljudi, jednu od najvećih etničkih grupa bez sopstvene države, koja živi na prostoru Turske, Iraka, Irana i Sirije.

Pojedine kurdske militantne grupe Iran je proglasio terorističkim organizacijama.

Tramp je takođe tvrdio da je "iranski režim ubio 45.000 ljudi" tokom ovogodišnjih demonstracija.

Zvanični podaci iz Irana o broju žrtava ne postoje, dok aktivisti procenjuju da je ubijeno oko 7.000 ljudi, a pojedini izveštaji navode da bi taj broj mogao biti i do 30.000.

"Dogovor može sutra, ili preuzimamo naftu"

Američki predsednik je dodao da veruje da postoji "dobra šansa" za postizanje dogovora sa Iranom već do ponedeljka, pre isteka roka koji je postavio za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

"Mislim da postoji dobra šansa već sutra, pregovori su u toku", rekao je Tramp.

"Ako ne postignu dogovor brzo, razmišljam o tome da sve uništim i preuzmem naftu", dodao je.