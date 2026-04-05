Ranije u nedelju, portparol Zolfagari je rekao je da su američki napori da spasu pilota prethodno oborenog lovca F-15E "propali" i da su iranske snage "oborile dva helikoptera Blek Hok i avion za podršku C-130".

"U skladu sa prethodno primljenim informacijama, dalja istraga stručnjaka prisutnih na licu mesta otkrila je da su dva vojno-transportna aviona C-130 i dva helikoptera američke vojske „Blek Hok“ oboreni kao rezultat žestoke svete vatre islamskih boraca moćnih oružanih snaga", navodi se u objavi.

U međuvremenu, pre saopštenja iranske vojske u nedelju, američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je pilot aviona F-15E oborenog u Iranu već spašen i da je bezbedan.

Dodao je da su desetine letelica učestvovale u akciji spasavanja.

