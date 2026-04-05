Izraelsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 108 osoba hospitalizovano zbog povreda zadobijenih usled sukoba sa Iranom i libanskom militantnom grupom Hezbolah za protekla 24 sata.

U saopštenju se navodi da su gotovo sve povređene osobe zadobile lakše povrede, preneo je Tajms of Izrael. Ukupno 138 osoba trenutno je hospitalizovano u Izraelu zbog povreda zadobijenih u ratu sa Iranom koji je počeo 28. februara.

Više od 6.800 ljudi, uključujući vojnike i civile, lečeno je u bolnicama zbog povreda povezanih sa ratom sa Iranom.

(Tanjug)