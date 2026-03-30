Slovačka policija pokrenula je istragu protiv premijera Roberta Fica, kojeg opozicija optužuje za izdaju zbog obustave hitnih isporuka električne energije Ukrajini, kako javlja slovački list Denník N, a prenosi European Pravda.



Ove navode potvrdila je i ruska Izvestija.

Organi reda naveli su da je istraga u ranoj fazi.

„U ovoj fazi ispitujemo sadržaj prijave i da li opisane činjenice predstavljaju krivično delo“, saopštila je policija.

Zvaničnu prijavu u kojoj se tvrdi da je aktuelni premijer počinio izdaju podneo je Branislav Grehling, lider liberalne stranke Sloboda i solidarnost, koji je naveo da je prijavu potpisalo više od 13.000 ljudi.

„Policija je pokrenula istragu protiv Fica. Pre mesec dana podneo sam krivičnu prijavu protiv Fica zbog izdaje i drugih krivičnih dela. Pored mojih kolega iz SaS-a, ovoj izjavi se pridružilo više od 13.000 ljudi, čime je postala najveća u istoriji“, napisao je na Fejsbuku.

Opozicija smatra da Fico, odlukom da obustavi hitne isporuke električne energije Ukrajini, otvara novi front protiv Ukrajine na strani ruskog lidera Vladimira Putina. Tvrde da bi ta odluka mogla imati humanitarne posledice i negativno uticati na međunarodni položaj Slovačke.

Pored izdaje, u prijavi se Fico tereti i za zloupotrebu položaja, nečovečno postupanje, kršenje dužnosti u upravljanju poverenom imovinom i terorizam.