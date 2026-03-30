Američki državni sekretar Marko Rubio nije birao reči kada je kritikovao iranske vlasti, pravdajući napad na Iran.

- Ti ljudi su ludaci. Oni nisu normalni. Oni su religiozni fanatici kojima se nikada ne sme dozvoliti da poseduju nuklearno oružje, jer imaju apokaliptičnu viziju budućnosti - rekao je Rubio.





On se osvrnuo i na ranije odnose sa Teheranom.

"Da su ikada došli kod nas i rekli da će odustati od ideje nuklearnog oružja, kao i svaka druga zemlja, odnosno da će nuklearno gorivo koristiti isključivo u miroljubive svrhe, situacija bi bila drugačija. Da su rekli da će prestati da podržavaju terorističke grupe u regionu... Pogledajte region.

Svaka teroristička grupa u regionu povezana je sa iranskim režimom - Huti, Hezbolah, Hamas, šiitske milicije koje napadaju u Iraku. Sve vodi ka Teheranu. To mora da se reši. Da je Iran to želeo da reši, ne bismo danas vodili ovaj razgovor. Oni nastavljaju da teže ka nuklearnom oružju", poručio je Rubio.