Premijer Španije Pedro Sančez poručio je u pismu članovima Socijalističke radničke partije (PSOE) da su sa stavom "ne ratu" na pravoj strani istorije i da su "referentna tačka" za progresivce širom sveta i za sve koji veruju u mir.

"Od samog početka, stav Španije je bio jasan - ne ratu jer te reči obuhvataju sve: Sećanje, dostojanstvo i posvećenost jedne nacije", istakao je on i podsetio da je Španija od početka zauzela jasan stav protiv rata, prenosi RTVE.

On je uporedio aktuelni stav sa politikom koju je zastupao bivši premijer Hose Marija Aznar tokom rata u Iraku 2003. godine, ocenivši da je tadašnja podrška sukobu "postavila zemlju na pogrešnu stranu istorije".

"Naučio sam šta se dešava kada vlada... okrene leđa svom narodu i pokloni se interesima strane sile. Kada prezire istinu i stavlja zemlju na pogrešnu stranu istorije. Ali, pre svega, naučio sam šta se dešava kada se čitav narod podigne sa hrabrošću i dostojanstvom. Kada milioni ljudi ispune ulice da kažu 'ne u moje ime'", istakao je Sančez.

Španski premijer je takođe istakao da se njegova vlada zalaže za mir koji "nije slogan, već uverenje".

"To nije luksuz, već nužnost. To nije molba, već zahtev", rekao je on i dodao da je to razlog zašto, kada socijalisti vladaju, oni se ponašaju "u skladu sa tim".

Podsetio je i na podršku Ukrajini i Palestini u aktuelnim sukobima, naglašavajući da je "neophodno da se ovaj rat okonča", prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO