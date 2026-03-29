Večeras izbio je veliki požar u fabrici plastike Čahaja Dinamika Persada (CDP) u selu Vanaherang, na Zapadnoj Javi u Indoneziji.

Fabrika koja se zapalila se bavi proizvodnjom plastičnih proizvoda, uglavnom plastičnih čaša, boca, terpala i slične plastične ambalaže.

Požar u fabrici je prijavljen oko 15:30 po lokalnom vremenu, a do večeri je i dalje besneo. Gust crni dim diže se visoko i vidi se na udaljenosti od nekoliko kilometara, što je izazvalo paniku među stanovnicima.

Vatrogasci brzo su stigli na lice mesta sa više vatrogasnih vozila. Međutim, gašenje je veoma otežano zbog ogromne količine lako zapaljivog materijala (plastika, terpal, kartoni) i jakog vetra koji širi vatru.







Mogući uzrok

Prema izjavama očevidaca i radnika, požar je najverovatnije izazvao udar groma (sambaran petir) koji je pogodio bambusovo drvo u blizini fabrike.

Plamen se potom brzo proširio na krov i skladište sa plastičnim proizvodima.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili žrtvama.

Požar je još uvek aktivan i vatrogasci se i dalje bore da ga stave pod kontrolu, čak i nekoliko sati nakon izbijanja.