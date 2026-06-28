Prikazu su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Nakon prikaza, predsednik Vučić se obratio javnosti.

Vučić se obraća javnosti

"Čestitam svima Vidovdan. Građani Srbije mogu da budu mirni i spokojni, Vojska Srbije je svakoga dana sve snažnija i jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli ranije, neke smo dobili pre nekoliko dana. Neke ćemo početi da proizvodimo za par dana. Želim da ljudi znaju, ukoliko bi Srbija bila predmet agresije, gubici neprijatelja bi bili dramatično veliki. Malo ko bi se usudio da nas napadne - rekao je on.

O izjavi Andreasa Šidera kojom je pozdravio najavu njegove ostavke na mesto predsednika, Vučić kaže:

"Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni", rekao je predsednik.

"Rok od podnošenja ostavke je 90 dana, predsednički izbori su daleko. Što se tiče Handesblata i teksta Jana Ružičke, on je pametan mladi momak, koji dobro razume potrebe Evrope ali i situaciju na Balkanu. On je podržao tekst koji smo pisali Rama i ja, mislim da je racionalno i pametno izabrano", kazao je predsednik.

O besu blokadera Aleskandra Dikića nakon najnovijih istraživanja, koji njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana, Vučić kaže:

"Odakle nam 46 posto? Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače da znate sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan. Hvala svima i živela Srbija", rekao je on.

Prikaz naoružanja

Predsednik je rekao da je vreme vruće i rekao da je jutros u 6.15 kada je išao u Hram bilo podnošljivije.

Vučiću je prikazan avion MiG-29 sa navođenim raketama.

"Uspeli smo da obezbedimo da nam MiG-ovi obavljaju funkciju bombardera i lovaca", rekao je on. Pitao je pilote da li su zadovoljni, na šta su oni rekli da jesu.

"Molio sam da imate što više naleta, da što više sati provedete u vazduhu. Doći će i rafali, i ovo drugo očemu još ne mogu da govorim", kaže Vučić.

Mladi pilot je rekao predsedniku da je iz Titela, na šta je Vučić rekao da je to čudesno mesto i poželeo mu sve najbolje.

Predsedniku je prikazan top MiG-a kalibra 30 milimetara koji može da ispali 1.800 projektila u minuti.

Vučiću su prikazane i navođene bombe FAB-500, kao i kineske rakete CM-400 koje su izazvale pažnju javnosti.

"Vidiš šta je osmeh dobrog vojnika kada ima dobru raketu", prokomentarisao je predsednik i dodao:

"Da ih sačuvamo, nisu jeftine ali ih nabavljamo još."

Na pitanje koliko je ukrajinski "flamingo" jači od naših raketa, predsedniku je rečeno da je "flamingo" jači ali mnogo sporiji.

Vučiću je prikazana kineska navođena bomba koju imaju i Egipćani, kao i ruska protivradarska raketa dometa do 130 kilometara.

"Izgleda kao prva liga", ocenio je Vučić.

"Ne sekiramo se ni za koga drugog, pratimo, gledamo, to je borba između odbrane i napada a mi se pripremamo da se branimo. Vojska će biti jača, neće se svima dopasti ali mene interesuje šta se sviđa građanima Srbije. Pregledaću poruke koje su građani poslali. Ubačeno je, verovali ili ne, 60.000 listića", rekao je Vučić govoreći o jučerašnjem skupu ispred Skupštine.

"Imamo kineske, američke, ruske, francuske rakete i srpske. Ova CM-400 je strašna raketa. Suština je da budete što precizniji i da nanesete neprijatelju što teži udar", rekao je Vučić.

Predsedniku je prikazan i helikopter Mi-35M. Predsedniku je rečeno da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

"Za razliku od 'Pancira' je pokretljiviji", kazao je Vučić.

"Najviše na svetu volim kada je u našim rukama Mi-35 jer ima poseban, vrlo zlokoban zvuk", rekao je on.

Optužbe tzv. akademskog plenuma da je juče ugrozio građane Vučić nije želeo da komentariše:

"Danas u Kraljevu je valjda pesma, mnogo je hladnije. Kad nemate šta da kažete..."

Predsednik je primetio da najviše vojnika imamo sa juga Srbije.

"Oni nam čuvaju zemlju. Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni države bilo", dodao je Vučić.

Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi. Kako je rekao, Srbija je potpisala mnogo ugovora i u budućnosti će imati više naoružanja.

"U stvarnom sukobu i ratu, najviše se gubi vreme na odlučivanje. Kada se to skrati... Zato je Izrael uspešan u ratovima, skratili su to, imaju potpuno digitalnu armiju", istakao je Vučić.

"Naša vojska je sve snažnija, a tek ćemo biti snažni kada krene vojni rok. U martu krećemo, pre toga će krenuti birokratske procedure, a od marta počinje služenje kratkog vojnog roka. Doneće mnogo dobra svim muškarcima i mnogim devojkama, mnogo ozbiljnosti i odgovornosti", rekao je predsednik.

Predsedniku je prikazan modularni višecevni lanser raketa "Oganj". Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

"Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje", kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

Vučić je pregledao i rakete "Alas", koje će služiti za precizna gađanja.

"Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa 'Vampir", rekao je predsednik

"Ova raketa izvuče kiseonik, čak i ako niste ubili posadu ona gine jer nema vazduha", objasnio je predsednik dejstvo termobarične rakete.

Kako je rekao, ići će se na dalju dopunu vojne opreme nakon sastanka sa vrhom vojske Srbije.

Vučiću je prikazan ručni lanser raketa "Mistral" kojim upravlja vojnikinja Teodora Stanković.

"Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju", rekao je predsednik i dodao da je sistem odličan jer ima dobar odnos cene i kvaliteta.

Predsedniku su prikazani i radarski sistemi koje je izradila domaća elektronska industrija, kao i presretači dronova. Takođe, predstavljen mu je i sistem dronova "Gavran" koji su, prema rečima vojnih starešina, trend u naoružanju. Jedan dron može da nosi pet kolograma eksploziva.

"Nismo imali 'zolja' skoro ništa. Sada ih imamo oko 20.000. Ja uvek volim da kažem manje, iako ih ima više", kaže Vučić.

Predsedniku je prikazan i izraelski dron-samoubica Lanius-X. Dron nosi bojevu glavu od 50 grama eksploziva i gotovo ga je nemoguće ometati.

"Ovo je važno da vidite. To je onaj što ulazi kroz prozor u kuću, prati i bira cilj. Mi ćemo ovo danas da prikažemo a počinjemo da proizvodimo za koji dan", rekao je Vučić.

Vučić je pregledao novu generaciju streljačkog naoružanja, top od 30 milimetara i puške kalibra 6,35 mm.

Obraćanje Milorada Dodika

"Mislim da srpski narod može da bude zadovoljan opremljenošću i borbenom gotovošću Vojske Srbije. Treba se prisetiti pre 10-15 godina, vojska je bila zapuštena, a danas je ozbiljna regionalna vojna sila. Čestitam Vučiću i njegovom timu, načelniku Generalštaba i svim oficirima", rekao je on.

Prikazu prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici održava se od 10.00 časova, a realizacija gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“ počeće u 12.00 časova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče na skupu "Srbija jedna porodica" da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.

"Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite", istakao je Vučić obraćajući se na skupu "Srbija jedna porodica" u Beogradu.

Podsetio je da će građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

"Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju", istakao je Vučić.

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