Veliki narodni skup "Srbija, jedna porodica" okupio je ljude različitih generacija koji su se okupili sa zajedničkom porukom podrške miru, jedinstvu i stabilnosti.

Na društvenoj mreži pojavio se snimak na kome se čuje kako blokader jezivo kune bajkere koji su došli da podrže veliki narodni skup.

- Evo neko ko vozi motor, želim da vam poručim, dabogda svi poginuli, odrali kožu, spalili motore... Pa dabogda poginuli - čuje se na snimku kako kune.

Podestimo, juče smo imali priliku da čujemo kako blokader govori da "nema šanse da ne umre bar 10-15 ljudi" na skupu Srbija, jedna porodica, i da je to "dobro" jer neće glasati. Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.