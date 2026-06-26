"U ponedeljak u 18 sati predstavljamo program i biće mnogo dobre vesti i verujem da će biti radost. Ja se najviše radujem auto-putevima, ali znam da će se ti ljudi više radovati verovatno tim merama nego auto-putu", rekao je Vučić prilikom otvaranja deonice Moravskog koridora od Adrana do Preljine.

Istakao je da se posebno raduje infrastrukturnim projektima kao što je Moravski koridor i novootvorena deonica jer oni ostaju, kako je naveo, decenijama, ako ne i vekovima ukoliko ljudi budu znali kako da ga održavaju.

"Oni su radili put i 30 metara širine, najširi je obično 28 metara, a taj put pruža dodatnu bezbednost u obilaženju i stvarno je divno urađen put. Kvalitet asfalta je najbolji mogući, drenaža, sve najbolje urađeno. Možemo samo da se ponosimo time, sve je digitalizovano", istakao je Vučić.

Naglasio je da će država raditi i da u Raški okrug dođu nove investicije i da bude novih radnih mesta, naročito u Kraljevu.