Skupština Republike Srbije je preduzela važan korak u pravom smeru kako bi ispravila pravosudne zakone usvojene u januaru.

Ovo pomaže u obnavljanju poverenja. Razgovarala sam sa predsednikom parlamenta, Anom Brnabić o sledećim koracima za Srbiju da krene napred na svom putu ka EU.

To uključuje unapređenje izborne reforme u skladu sa preporukama ODIHR-a na transparentan i inkluzivan način, jačanje slobode medija i obezbeđivanje jačeg usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, napisala je Kos.