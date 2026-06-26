Predsednici Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, sastali su se u rezidenciji ruskog lidera na Valdaju. Predsednici razgovaraju u četiri oka, prenose mediji koji prate rad Lukašenka.

Na dnevnom redu su aktuelna pitanja saradnje dve zemlje u različitim oblastima, realizacija zajedničkih projekata, kao i međunarodna pitanja i situacija u regionu.

Podsetimo, do susreta Putina i Lukašenka dolazi nakon nedavnog terorističkog napada Kijeva na autobus sa decom iz Belorusije na teritoriji ruske Brajnske oblasti i u atmosferi sve snažnijih ukrajinskih pretnji Minsku s namerom da se Belorusija uvuče u sukob.

Lukašenko je hitno otputovao na sastanak sa Putinom u trenutku kada Ukrajina preti vazdušnim udarima na belorusku teritoriju. Prethodno je Lukašenko, preko guvernera Gomeljske oblasti Ivana Krupka, građanima poručio da nema razloga za paniku i da ne treba podlegati provokacijama.

U poruci se tvrdi da su beloruske odbrambene snage, vojna tehnika i sredstva raspoređena duž granice sasvim dovoljni da odbiju bilo kakav potencijalni napad agresora.

Ranije danas Belorusija je preko Rusije zatražila sednicu SB UN zbog napada u Brjanskoj oblasti.