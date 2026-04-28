Na uglu Kondine i Kosovske ulice blokaderi su iscrtali najstrašniji grafit koji je izazvao burne reakcije prolaznika i otvorio ozbiljnu polemiku na društvenim mrežama.

Na zidu je prikazan stariji čovek, iznad koga se nalazi stilizovana ruka koja drži sekiru, dok ispod stoji natpis koji aludira na „lapot“ – navodni stari običaj ubijanja starijih članova porodice.

Ovakva simbolika odmah je uznemirila građane, jer se radi o temi koja nosi izuzetno tešku i mračnu istorijsku konotaciju.

„Lapot“ se u narodnim predanjima pominje kao običaj iz pojedinih delova istočne Srbije, gde su, prema legendi, stariji članovi porodice ubijani kada bi postali teret domaćinstvu. Iako istorijska utemeljenost tog običaja nikada nije potvrđena, njegova simbolika ostala je snažno prisutna u kolektivnom sećanju kao nešto brutalno i neprihvatljivo.

Prema pričama koje su se prenosile generacijama, čin je navodno uključivao upotrebu sekire ili motke, često pred okupljenim selom, uz rituale koji su imali za cilj da „prebace krivicu“ na simbolične elemente, poput kukuruza.

Blokaderi su ovim činom prešli sve granica, oni ovim pozivaju na ubijanje roditelja koji se ne slažu sa njima? Da li je to normalno?