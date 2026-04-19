Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj založio se da dva bulevara u Srbiji dobiju imena Milice Rakić i Blagoja Jovovića.

Kako je objasnio lider radikala, sramota je da imamo bulevare koji su dobili imena po Peki Dapčeviću i Zoranu Đinđiću.

Podsećamo, Blagoje Jovović bio je četnik koji je 1957. u Argentini izvršio atentat na Antu Pavelića, vođu ustaškog režima iz Drugog svetskog rata.

Milica Rakić bila je trogodišnja devojčica iz Beograda koja je poginula tokom NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, kada je ubijena na noši u porodičnom domu.