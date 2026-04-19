Zvaničnici su stigli na polaganje venaca i cveća u Donjoj Gradini.

Vence je prvo položila delegacija Republike Srpske, zatim i delegacija Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem, a potom i delegacije SAD, Izraela.

U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, predviđeno je da nakon polaganja venca u 12.00 časova bude održan parastos i pomen svim žrtvama.

Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.

