Astrolozi poručuju ovim znakovima da iskoriste ovaj period i zgrabe sreću koja im je nadohvat ruke.

Blizanci



Blizanci uvek osciliraju između toga da su najbolji i toga da su potpuno užasni. Međutim, ovaj lunarni tranzit u vama budi realan osećaj ko su ikoliko vrede. Sa Mesecom u Blizancima, ovaj znak se oseća posebno, kao da ste zaista talentovani koliko mislite da jeste.

Istina je da ste neverovatni i nikada sebi zaista ne dajete priznanje koje zaslužujete. Vaše lično samopouzdanje će porasti, poboljšavajući vaš život i dajući vam do znanja da je u redu osećati se kao omiljena osoba univerzuma. To nije nezasluženo.

Vaga

Vage će se osećati kao omiljena osoba univerzuma zbog načina na koji ljudi reaguju na njih u ovom trenutku. Tokom Meseca u Blizancima, kao da su svima osoba broj jedan, i to im je sasvim u redu.

Ovo takođe pomaže Vagama da izvuku najbolje iz sebe, jer otkrivaju da ovaj lunarni tranzit usavršava njihovu duhovitost i poboljšava sposobnost da učine da se drugi osećaju prijatno. A sa tim dolaze nove, dobre prilike - na svim životnim planovima.

Vodolija

Sjajne ideje jednostavno dolaze tokom ovog lunarnog tranzita. Vodolije se sada ne zaustavljaju samo na mislima i idejama. Nameravaju da ih realizuju i - biće uspešni u tome.

Tokom Meseca u Blizancima, Vodolijama će se mnoge stvari koje žele dešavati veoma lako. Moći će da prate svoju radoznalost i želje. Život im se poboljšava u ovom periodu i zaista osećaju zahvalnost, piše Your tango.