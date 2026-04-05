Govorio je o izjavi novinarke blokaderske Nove S da je SNS već odlučio da će Vladan Petrov biti kandidat SNS-a za predsedničke izbore.

- Čestitam im. Uvek su promašili, sad su prvi put pogodili. Nisam razgovarao sa Petrovim, ali nije loša ideja, možda i o tome da razmislimo. Morate da znate jednu stvar. Ne zna Siniša, ne zna niko u mojoj porodici, ne zna niko na svetu ko je meni na pameti. Niko na svetu to ne zna. I svi moji saradnici to znaju i niko me ne pita. Moj otac me je pitao nekoliko sati pre, rekao sam mu : "Tata vidimo se za 2 dana". Vi mislite - imaju informaciju i saznali su. Takvu infomraciju u ovom trenutku pre nego što je zvanično predložim, ukoliko budu hteli mene da saslušaju, možda je neko drugi planirao, ali ako mene saslušaju, imam samo ja. Što se Petrova tiče, on je izuzetan čovek, pravnik, izuzetno stručan. I tu funciju bi obavljao na izuzetan i porediti ga sa Đokićem? To su dva sveta. Jedan iskren rodoljub, 5 puta obrazovaniji od Đokića u svakom smislu. Petrov obavlja veoma važnu funciju trenutno u našoj zemlji, sumnjam da bi pristao da učestvuje u takvoj utakmici. Ali ja sam srećan što su pronašli nepobedivog kandidata i nemojte da vas podsetim da pre samo pola godine su rekli da imaju 75% podrške da ne postoji nijedno mesto gde možemo da pređemo 30%, da će nas svuda pobediti da nas počiste. DA ne smemo da se pojavimo na ulici. Mi smo se juče na 1070 mesta imali štandove u Srbiji, tek toliko da znate. Dakle, o strahu da ne pričam.

Na 20 mesta su napali, u 12 su pokunjeni i napustili ta mesta. Tek toliko koliko ih se ljudi plaše, tih junaka što vole da vrište svaki dan po svojim televizijama i svemu drugom - rekao je Vučić.



