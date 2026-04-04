Blokaderi koji su mesecima okupirali zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu juče su pobegli odatle.

Kako se moglo videti na fotografijama i video-snimcima, oni su u plastičnim kesama nosili stvari i otišli u nepoznatom pravcu.

Pripadnici UKP su u utorak, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, ušli u zgradu Rektorata zbog, kako je navedeno, provere postojanja neobezbeđenih ulaza ka Filozofskom fakultetu i nepravilnosti u radu Rektorata, u okviru istrage o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta 26. marta.

Iz VJT u Beogradu saopšteno je da je u okviru preduzimanja predistražnih radnji u cilju utvrđivanja propusta u vezi sa bezbednošću studenata i zaposlenih na Filozofskom fakultetu, a povodom smrti 25-godišnje devojke na tom fakultetu, u zgradi Rektorata pronađena pirotehnika, ali i sprejevi, špricevi, igle, braunile, infuzije, megafoni, radio-stanice, voki-tokiji, vojne gas-maske i brojni predmeti kojima nije mesto u akademskom prostoru.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da se prizemnom politizacijom i željom da se situacija dramatizuje tako da neko ko je odgovoran izgleda kao žrtva opstruiše istraga o tragičnoj smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu u Beogradu i najavio da će zbog interesa javnosti, pre svega studenata, biti uveden nadzor nad bezbednošću objekata u cilju, kako je naveo, normalizacije života na fakultetu.

Stanković je ocenio da je to što se preduzimanje zakonitih istražnih radnji nakon smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u delu akademske i opšte javnosti tumači kao akt represije „spin na kojem bi pozavideo i Jozef Gebels“.

Upitan za navode rektora Đokića da u temeljnoj istrazi, nakon tragedije u kojoj je poginula studentkinja Filozofskog fakulteta, pripadnici Uprave kriminalističke policije u rektorat „nisu došli da istraže, već da ponize” i da se „vlast ne boji kriminala nego obrazovanja”, Stanković je odgovorio: „Kakav čovek, takva i beseda, kakva propaganda, takav moralni profil onoga koji je u etar javni pušta.“

Dodao je da to nije ništa novo od rektora, koji se, kako kaže, u pogledu svojih političkih ambicija krio iza studenata tokom blokada.

- Zajedno sa najvećim brojem dekana fakulteta UB on je dopustio nezakonitu inverziju upravljanja u visokoškolskim ustanovama i kroz frazu 'podrška studentima' suspendovao upravne organe fakulteta, omogućio da se blokira nastava, preuzeo ulogu moralnog arbitra u pogledu slučaja 'nadstrešnica' da bi od sebe pokušao da napravi političku ličnost - naveo je Stanković.

Dodao je da je odgovornost rektora Đokića upisana u prirodu rektorske pozicije koja je definisana Zakonom o visokom obrazovanju i podsetio da rektor rukovodi univerzitetom, predstavlja univerzitet i koordinira rad fakulteta, dok dekani organizuju rad fakulteta za koji su odgovorni.

Stanković je rekao da veruje da dekan Filozofskog fakulteta ima mnogo toga da kaže policiji o poštovanju i nepoštovanju bezbednosnih protokola na fakultetu, od pitanja ulaska i izlaska, radnog vremena, korišćenja prostorija fakulteta, protivpožarnih protokola koji su definisani zakonom i ne izostavljaju njegovu odgovornost.

- Istovremeno, rektor kao neko ko se stara za život univerziteta, mora da zna kakvo je stanje na univerzitetu i u tom kontekstu i jedan i drugi, svaki u svom domenu, nesumnjivo imaju odgovornost koja po slovu zakona ne može da bude izbegnuta. A kakva će i u kojoj meri ona biti zavisi od dokaznog materijala, da li će tužilac to procesuirati i kako će sud presuditi - ukazao je Stanković.



Šta se dešavalo u 22.40 na Filozofskom kada je studentkinja stradala?

Profesor Čedomir Antić oštro je reagovao u polemici sa kolegom i blokaderom Miodragom Jovanovićem, postavljajući niz pitanja u vezi sa dešavanjima oko blokada i tragičnog incidenta na Filozofskom fakultetu u kome je stradala studentkinja Milica Živković (25), žrtva blokaderskog terora.

- Ako su blokade završene, zašto su prostorije Fakulteta date organizaciji koja nije registrovana i nema odgovorno lice? Ko je to dozvolio i po kom osnovu? - upitao je profesor Filozofskog fakulteta Antić.

On je posebno istakao dilemu u vezi s okolnostima tragedije, naglašavajući da javnost zaslužuje jasne odgovore.

- Šta su radili na Filozofskom fakultetu u 22.40, u trenutku kada je studentkinja izgubila život? Ko je bio prisutan i ko snosi odgovornost? - pitao je Antić.

Profesor blokader i proglasovac Miodrag Jovanović pokušao je da negira tvrdnje čuvenog profesora Antića, ali je na kraju ostao bez argumenata i na taj način priznao da su blokaderi krivi za jezivu tragediju na Filozofskom fakultetu.

Antić je izjavio nedavno da je tragična smrt studentkinje očekivan ishod, kako je rekao, zla koja se dešava na tom fakultetu i na Univerzitetu u Beogradu već više od godinu i pet meseci, kao i lošeg rukovođenja kako samog fakulteta tako i beogradskog univerziteta u celini.