Gradonačelnik Južne Mitrovice je sa gimnazijalcima organizovao marš iz južnog dela do severnog do kuće u Bošnjačkoj mahali gde Priština planira da izgradi "muzej genocida Srba nad Albancima", kaže Radojević i ističe da su time zloupotrebili decu u političke svrhe.

Uskršnji praznici nisu doneli mir Srbima na Kosovu i Metohiji. Naprotiv, svedočili smo hapšenjima Srba, izazivanju incidenata od strane Prištine, prisvajanju zdravstvenih ustanova. Šta se trenutno dešava u južnoj srpskoj pokrajini, sa kakvim problemima se suočavaju Srbi. Ima li upozorenja ili kazni iz međunarodne zajednice na adresu Prištine?

Nažalost, ni ovaj Uskrs Srbi u Pokrajini nisu mogli u miru da provedu.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević rekao je za RTS građani severnog dela decenijama se bude u strahu koji će sledeći potez Priština da preduzme i koji će uništiti živote ljudi.

"I dalje smo ovde i istrajni da ovde opstanemo“, kaže Radojević i dodaje da Kurtijeva vlada ne želi opštinu Severna Mitrovica.

Prema njegovim rečima, oni žele ujedinjenu Kosovsku Mitrovicu i to je njihov plan.

"Marš gimnazijalaca iz južnog do severnog dela grada"

Objasnio je da je juče gradonačelnik Južne Mitrovice sa gimnazijalcima organizovao marš iz južnog u severni deo Mitrovice i time hteo da oda poštu 104 nestala Mitrovčana.

"Taj marš je organizovan do severnog dela do naselja bošnjačka mahala do jedne kuće koja je planirana da bude, kako oni navode, muzej genocida Srba nad Albancima",

Istakao je da je vlada u Prištini donela odluku da se jedna kuća u Bošnjačkoj mahali pretvori u njihov muzej sećanja genocida Srbije nad Albancima.

Kako je rekao, Kurti je najavio još jedan muzej.

"O svemu ovome svakodnevno obaveštavamo Međunarodnu zajednicu. Ovim se šalje poruka da su Srbi genocidni narod“, kaže Radojević.

Ukoliko govorimo o nadležnim institucijama u Prištini, gradonačelnik ističe da uvek nailaze na zid.

"Ovo je kršenje zakona, tražimo od Međunarodne zajednice da izvrši pritisak. Građani su rekli da žele promene, mi im donosimo promene. Građani žele da žive u Severnoj Mitrovici ne u ujedinjenoj Mitrovici“, istakao je Radojević.

Incidenti su se ređali za vreme uskršnjih praznika i sa dve srpske ambulante skinuta su srpska obeležja i postavljene table sa obeležjima prištinskih institucija.

Radojević komentariše da pred svaki praznik pogotovo pred Božić i Vaskrs uobičajene su provokacije. Ističe da nema mesta za jednostrane poteze.

"Zdravstvo i obrazovanje biće tema za razgovor u Briselu. Očekujemo da Međunarodna zajednica zauzme jasan stav“, kaže Radojević.

Istakao je da Srbima sa severa KiM veoma znači podrška Beograda i da nije nje ne bi bilo ni Srba na KiM.

