Ove godine nagrađeno je ukupno 67 učenika, među kojima je 55 nosilaca Vukove diplome, deset đaka generacije, jedan sportista generacije i jedan učenik koji se posebno istakao u vannastavnim aktivnostima.

Članovi Veća Gradske opštine Savski venac Dunja Hadžić i Uroš Mijatović uručili su učenicima generacije vrednosne vaučere za kupovinu sportske opreme u iznosu od 20.000 dinara, dok su nosioci Vukove diplome, sportista generacije i najistaknutiji učenik u vannastavnim aktivnostima nagrađeni vaučerima u vrednosti od po 10.000 dinara.

Obraćajući se nagrađenim učenicima, članica Veća GO Savski venac Dunja Hadžić istakla je da se danas slave znanje, trud, upornost i odgovornost mladih ljudi koji su svojim radom pokazali da se uspeh postiže posvećenošću, disciplinom i verom u sopstvene mogućnosti.

– Danas slavimo znanje, trud, upornost i odgovornost. Slavimo mlade ljude koji su svojim radom pokazali da se uspeh ne postiže slučajno, već svakodnevnim zalaganjem, disciplinom i verom u sopstvene mogućnosti. Završetak osnovne škole nije samo kraj jednog važnog perioda, već i početak novih izazova, novih znanja i novih prilika. Sigurna sam da ćete na tom putu nastaviti da pokazujete iste vrednosti koje su vas dovele do današnjeg uspeha – odgovornost, istrajnost, radoznalost i želju da budete najbolja verzija sebe. Naš cilj je da stvaramo okruženje u kojem će svako dete imati priliku da razvija svoje potencijale i ostvaruje svoje snove – poručila je Hadžić.

Predstavnici rukovodstva Opštine uputili su čestitke nagrađenim učenicima, ističući da su svojim izuzetnim rezultatima, disciplinom i posvećenošću postali ponos svojih porodica, škola i čitave lokalne zajednice. Naglašeno je da njihovi uspesi predstavljaju podstrek vršnjacima i generacijama koje dolaze, kao i potvrdu da se znanje, trud i istrajnost prepoznaju i vrednuju.

Nagrađivanje najuspešnijih učenika ima poseban značaj za čitavu zajednicu, jer predstavlja jasnu poruku da Gradska opština Savski venac prepoznaje i podržava izvrsnost, podstiče mlade da nastave sa usavršavanjem i grade svoju budućnost na temeljima znanja, rada i odgovornosti. Istovremeno, ovakve inicijative predstavljaju i važan vid podrške porodicama koje zajedno sa svojom decom ulažu veliki trud u obrazovanje i razvoj mladih.

Svečana dodela nagrada samo je jedna u nizu aktivnosti koje Gradska opština Savski venac kontinuirano realizuje u cilju podrške deci i mladima. Kroz brojne besplatne obrazovne, sportske, kulturne i kreativne programe, Opština sistematski ulaže u stvaranje podsticajnog okruženja za kvalitetno odrastanje, sticanje novih znanja i razvoj talenata svojih najmlađih sugrađana, potvrđujući da su ulaganje u obrazovanje i mlade generacije jedan od naših trajnih prioriteta