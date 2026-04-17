Zemljotres jačine 2,5 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas u 10.37 časova na području Banatskog Sokolca, prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda.

Potres se dogodio na dubini od oko 7 kilometara, a epicentar je bio u blizini ovog mesta u južnom Banatu. Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o povređenima.

Zemljotresi ove jačine spadaju u kategoriju slabijih i uglavnom ne izazivaju oštećenja, ali ih stanovništvo u epicentralnom području može osetiti.

