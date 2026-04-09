Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama sastankom.

Vučić se sastao najpre sa predstavnicima Udruženog sindikata Srbije "Sloga". Na drugi sastanak u okviru konsultacija došli su predstavnici Srpske napredne stranke.

Nakon sastanka obratio se Miloš Vučević, lider SNS-a.

- I po dužini našeg sastanka sa predsednikom Vučićem možete videti da je ova stranka imala sadržajan razgovor. zadovoljni smo pre svega činjenicom da je predsednik republike otvorio jedan širi društveni dijalog, ono što je nasušno potrebno našoj zajednici. Teme su bile raznolike i obzirom da mi danas imamo i sednicu predsedništva i glavnog odbora Srpske napredne stranke, predsednik Republike neće moći da prisustvuje zbog obaveza ali prenećemo ključne poruke o kojima smo razgovarali danas i otvorićemo unutar SNS jedan širi dijalog.

- U toku aprila ćemo probati da razgovaramo na svim nivoima, ne samo na nivou predsedništva ili glavnog odbora, već i na nivou opštinskim gradskim odborima, mesnim odborima, da pripremamo stranku za period koji predstoji. Ali da se stranka odredi ne samo na najvažnije projekte koji čekaju državu, naš program je svakao komplementaran sa programom "Srbija 2030 - 2035" Ali SNS će da raspravlja i izađe sa programom i pred predsednika, građane, kako vidimo Srbiju u budućmnosti, govorim o ključnim geopolitičkim temama, kakva je naša budućnost u Evropi, da li mi treba da se drugačije opredeloimo strateški, sve što je od ključnog značaja za naciju i državu. Mi i dalje u SNS ne razumemo da ljudi koji se zalažu za vanredne izbore ne možemo da razumemo da odbijaju da razgovaraju i to sa predsednikom republike koji je po Ustavu Srbije jedini nadležan da odlučuje o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, i eventualno predsedničkih izbora, a razgovaraju sa Piculom i svim ostalim emisarima iz drugih država, a ne razgovaraju sa predsednikom naše države. Nama je potreban društveni mir, ane vidim kako do njega možemo doći ako nema društvenog konsenzusa i dijaloga, razgovora među svim akterima političke scene. Danas vidimo da veliki broj ljudi koji su podržali u protestima i blokadama danas imaju drugačiji pogled, deo njih se kaje što su učestvovali u tome, i danas traže promene ali ne one koje nude blokaderi nego promene koja naša politička opcija može da ponudi. Spremni smo za izbore kad god da budu, nije pitanje procene jedne političke stranke, ovde mora priortitet biti, ovde interes mora biti dobrobit građana. SNS će to prihvatiti kada se bude donosila odluka da se raspisuju izbori - rekao je Vučević.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Srpske napredne stranke u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.

Veselinović je istakao sa je razgovor ključan za sve i da će se uvek odazvati na poziv predsednika.

- Nijedna razbijena glava, nijedan život nije vredan bilo kakvih izbora, zaključio je on i naglasio da razgovor apsolutno nema alternativu jer su oni ljudi koji su za kompromis, razgovore i dogovore.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je danas konsultacije sa političkim strankama sastankom sa predstavnicima Udruženog sindikata Srbije "Sloga".

U Generalni sekretarijat predsednika Republike, nešto posle 11.30 časova, stigao je predsednik Udruženja sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović sa saradnicima.

Podsetimo, u utorak su održane konsultacije predsednika Srbije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Teme ovih konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić izjavio je ranije da je u poslednjih pet godina devet puta pozvao na dijalog sve političke aktere u zemlji povodom različitih kriza i naveo da će bez obzira na odbijanja nekih nastaviti da poziva na dijalog.

"Poziv na dijalog nije hir, trik, on je suština demokratije. Od 1. novembra 2024. godine uputio sam javno 154 poziva na razgovor političkim protivnicima, smatrajući da je od ključnog značaja da umirimo tenzije", rekao je Vučić i dodao: "Kakav god da sam, predsednik sam ove zemlje, sa velikim legitimitetom."

Tada je upozorio i na to da oni koji nisu spremni da razgovaraju sa predsednikom svoje države nikada neće biti spremni da obavljaju najteže razgovore u interesu zemlje.

"Onaj ko se plaši razgovora taj ne zaslužuje poverenje naroda. Ne vređaju oni mene lično, oni vređaju volju naroda, građane, institucije".

Kako je naveo, dosadašnjim tokom dijaloga i konsultacija na koje je pozvao prethodnih nekoliko dana je zadovoljan.