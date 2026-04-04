SPREMITE SE ZA PAKAO AKO PUTUJETE ZA PRAZNIKE: Kazne su ogromne, a zbog ovoga možete završiti i iza rešetaka!

Planirate putovanje za praznike? Budite oprezni, međunarodna akcija kontrole brzine počinje 13. aprila, a kazne su drastične.

 
Autor:  Milica Krstić
04.04.2026.12:01
SPREMITE SE ZA PAKAO AKO PUTUJETE ZA PRAZNIKE: Kazne su ogromne, a zbog ovoga možete završiti i iza rešetaka!
Dok u Srbiji kazne udaraju po džepu, u pojedinim državama Evrope zbog prebrze vožnje možete završiti iza rešetaka ili se kući vratiti bez automobila.

Od 13. do 19. aprila saobraćajna policija sprovodiće međunarodnu akciju pojačane kontrole brzine na putevima širom Srbije, a u sredu 15. aprila ta kontrola će na najvažnijim putnim pravcima trajati puna 24 sata. Tako da, ako putujete za praznike, što po Srbiji, što po inostranstvu, jer je ovo - međunarodna akcija.

Kazne za prekoračenje brzine u našoj zemlji variraju u zavisnosti od mesta prekršaja i visine prekoračenja, i to u rasponu od 3.000 dinara do više od 1.000 evra, zabrane vožnje na određeni vremenski period i zatvora.

Međutim, ako ste pomislili da se radi o strogim kaznama, u poređenju sa zemljama Evrope, one su zapravo - umerene.

Kontinentalna istraživanja koja su, između ostalih, sproveli "CarVertikal" i "CarBuzz", tako na primer pokazuju da je u Srbiji kazna za prekoračenje brzine do 15 km/h oko 43 evra. S druge strane, obzirom na prosečna primanja, ova naizgled mala kazna odnosi čak 5,3% mesečne plate vozača, što Srbiju stavlja na 11. mesto u Evropi po procentu zarade koji dajemo u slučaju takvog saobraćajnog prekršaja.

Za razliku od Srbije, "bagatelne" kazne takvo za prekoračenje brzine su u pojedinim zemljama centralne i istočne Evrope - u Letoniji 40, u Slovačkoj 39, a u Poljskoj svega 24 evra.

U Skandinaviji maksimalne kazne

Kada je reč o evropskim državama gde prekoračenje brzine i te kako košta, pokazala su ova istraživanje, po visini kazne prednjače na području Skandinavije.

Tako u Norveškoj, državi sa najnižim ograničenjima brzine u Evropi, minimalna kazna na autoputu je paprenih 720 evra, a ukoliko u naseljenom mestu vozite samo 20 km/h preko ograničenja, računajte da će vas oglobiti sa čak 960 evra! "Divljanje" od 75 km/h u zoni gde je ograničenje 30 km/h, pak, povlači bezuslovnu zatvorska kaznu od najmanje 18 dana i društveno koristan rad.

Ni u Danskoj kazne nisu ništa blaže. Za prekoračenje brzine od 20 km/h u naseljenoj zoni platićete 615 evra, a zakon ove zemlje je toliko rigorozan da se prekršiocu vozačka dozvola bezuslovno oduzima na period od šest meseci do neverovatnih 10 godina!

Gde se oduzimaju automobili


U pojedinim državama Evrope važe saobraćajni zakoni koji, pored nemalih novčanih kazni, predviđaju i oduzimanje vozila kojim je napravljen prekršaj.

Francuska tako za strane državljane uhvaćene u ozbiljnom prekoračenju brzine predviđa zaplenu automobila na licu mesta, nakon čega sud može da ga proda na aukciji u tako vas ostavi i bez para i bez vozila!

Švajcarska i Finska, pak, prekoračenje brzine kažnjavaju na osnovu bogatstva i prihoda počinioca. U Švajcarskoj, oni sa dubljim džepom mogu platiti kaznu koja prelazi vrednost samog automobila u kom su zaustavljeni, a za prekoračenje veće od 40 km/h sleduje minimum godinu dana zatvora!

Isti sistem važi u Finskoj, državi koja je i dalje, kako su pokazala istraživanja, rekorder po visini izrečene kazne za prekoračenje brzine. U zemlji "hiljadu jezera", naime, jedan tamošnji milioner je za prekoračenje od 30 km/h platio kaznu od čak 121.000 evra!

U Crnoj Gori 20, a u Makedoniji do 300 evra


Kada je reč o regionu, kazne variraju, a u pojedinim zemljama ovog dela Evrope su niže nego u Srbiji.

U Crnoj Gori prekoračenje brzine u naselju do 30 km/h kažnjava se sa 20, a prekoračenje van naselja za 30-50 km/h sa 30 evra. Ako u Bosni i Hercegovini u naselju prekoračite brzinu u rasponu 20-30 km/h očekuje vas kazna od 25, dok je za prekoračenje van naselja za više od 50 km/h kazna od 50 do 150 evra. Na teritoriji Severne Makedonije prekoračenje brzine u naselju do 20 km/h kažnjava se sa 20, dok će vas prekoračenje van naselja za više od 20 km/h koštati od 30 do svih 300 evra.

Kazne su više u državama koje su članice EU, pa je tako u Hrvatskoj globa za prekoračenje brzine do 20-30km/h u naselju 140, a van naselja za više od 20-30 km/h 70 evra. U Grčkoj se prekoračenje brzine u naselju do 20km/h kažnjava sa 100, dok je propisana kazna za prekoračenje van naseljenog mesta za 20 km/h svih 350 evra.

Spisak kazni za sva prekoračenja brzine u Srbiji
Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ovo je spisak svih zaprećenih kazni za prekršaj prekoračenja dozvoljene brzine na ulicama i putevima Srbije.

Kazne za prekoračenje brzine u naseljenim mestima:

  • Do 10 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 3.000 dinara. 
  • Od 11 do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara. ​
  • Od 21 do 50 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 6.000 do 20.000 dinara. ​
  • Od 51 do 70 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara i 7 kaznenih poena.
  • Preko 70 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, zatvorska kazna od minimum 15 dana i 14 kaznenih poena. ​

Kazne za prekoračenje brzine van naseljenih mesta:

  • Do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna: 3.000 dinara. ​
  • Od 21 do 40 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 5.000 do 10.000 dinara. ​
  • Od 41 do 60 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna: od 6.000 do 20.000 dinara i 3 kaznena poena.
  • Od 61 do 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 15.000 do 30.000 dinara i 6 kaznenih poena.
  • Preko 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, zatvorska kazna od minimum 15 dana i 14 kaznenih poena. ​

Kazne za prekoračenje brzine na auto-putu:

  • Do 20 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna do 4.000 dinara. ​
  • Od 21 do 40 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna 6.000 dinara. ​
  • Od 41 do 60 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna 10.000 dinara i 3 kaznena poena. ​
  • Od 61 do 80 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 6 kaznenih poena​, zatvorska kazna do 30 dana i​ zabrana vožnje do 3 meseca. ​
  • Od 81 do 100 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara, 14 kaznenih poena, zatvorska kazna od 15 i više dana i zabrana vožnje 8 meseci.

"NIKO JE NE PODNOSI, OTAC JOJ JE UMRO SAM, NIJE GA VOLELA UOPŠTE" Komšije neće da ćute, otkrili kakva je pevačica stvarno

NARKOMANIJA, ORGIJE... Šešelj objasnio šta se dešava na našim fakultetima i ko predaje našoj deci

UKRALA SITIJEV ŠOU Gvardiola s crnkom gledao kako se razbija Liverpul, a ceo stadion gledao u nju...

TRAGEDIJA NA JEZERU Poginula devojčica

DONETA ODLUKA Evropska sila se masovno naoružava - zalihe povećane za 400 odsto

U BOMBARDOVANJU ALEKSINCA STRADALO 11 CIVILA! NATO ih je krvnički zasipao bombama

ŠOK PROGNOZA, SUTRA ĆE DA MRZNE Oglasio se RHMZ, evo šta će biti sa vremenom u celoj Srbiji narednih dana

UMRO SLIKAR KOG JE TITO POSLAO NA GOLI OTOK! Dve godine je robijao zbog JEDNE STVARI

MEŠTANI KANJIŽE PRETRNULI OD STRAHA, SADA SU PROGOVORILI "Probudili nas helikopteri, a onda... nismo očekivali ovako nešto"

IZJAVA MEŠTANA KOD KANJIŽE LEDI KRV U ŽILAMA: Otkrili su zastrašujući detalj!

