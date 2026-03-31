U Srbiji će u utorak u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama - slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije. Vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca, a najniža temperatura kretaće se od 2 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 stepeni u Timočkoj Krajini.

I u Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, a pojava slabe ili sipeće kiše javljaće se u prekidima u pojedinim delovima grada. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, s najnižom temperaturom oko 3 stepena, a najvišom oko 8.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. aprila, u sredu će na severu Srbije i u Timočkoj Krajini biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima oblačno, tek ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje s kišom, na planinama sa snegom, očekuje se uveče na jugu zemlje.

Ova padavinska zona će se u četvrtak proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uslovljavajući od 15 do 35 mm padavina za 24 h, dok će u Vojvodini količina kiše biti znatno manja, a ponegde će i u potpunosti izostati.

U petak će u celoj Srbiji biti oblačno, povremeno s kišom slabog do umerenog intenziteta, na planinama i sa snegom, a u subotu se očekuje prestanak padavina, osim na jugu i istoku zemlje. U nedelju i početkom naredne sedmice, od 5. aprila, biće pretežno sunčano uz porast temperature.

Biomeoteorološka prognoza

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled relativno nepovolјnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Mogući su glavobolјa, promenlјivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.