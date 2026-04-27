Elektrodistribucija Beograd (EDB) saopštila je da će danas zbog radova na mreži bez električne energije biti pojedini potrošači u čak osam beogradskih opština.

Gde danas neće biti struje

Do isključenja struje doći će na teritoriji osam beogradskih opština, najranije od 8.00 i najkasnije do 20.30 časova, i to u delovima opština:

-Zvezdara, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Obrenovac, Mladenovac i Lazarevac.

Preporuke za stanovništvo

Pre najavljenih isključenja valjalo bi uraditi par stvari kako bi osigurali svoje uređaje, ali i olakšali sebi u periodu dok struja ne dođe. Savet je da isključite osetljive električne uređaje kako biste ih zaštitili od eventualnih strujnih udara prilikom ponovnog uključenja.

Držite mobilne telefone i druge potrebne uređaje napunjene.

Pripremite baterijske lampe ili sveće za slučaj potrebe za osvetljenjem.

Ukoliko koristite medicinske uređaje koje zahtevaju struju, obavestite elektrodistribuciju i organizujte alternativne izvore napajanja.

Redovno se informišite putem zvaničnih sajtova elektrodistribucije kao i lokalnih medija za eventualna dodatna obaveštenja.

Obavezno obavestite starije i nemoćne osobe koje možda nisu svesne planiranih prekida.

Građani se takođe upozoravaju da budu oprezni i pažljivi u rukovanju svećama i baterijskim lampama kako bi se izbegle potencijalne nesreće.