U indijskoj i kineskoj astrologiji, mladeži se tumače kao predstavnici sudbine. Ako u ovim tumačenjima pronađete svoju ‘sudbinu’, nemojte očajavati jer određeni deo sudbine (karme) može da se menja. Ona može da se menja prvenstveno aktivnostima koje su iznad zakona karme, a to su razne vrste duhovnih delatnosti.

Mladeže treba tumačiti u skladu s njihovom bojom, oblikom i veličinom, kao i mestom gde se nalazi na telu. Mladeži u crvenoj boji, boje meda ili zelene boje donose sreću, a oni crne boje – daju loše rezultate.

Mali mladeži koji nisu toliko vidljivi, neće dati nikakve rezultate. Samo će veliki proizvesti rezultate. Dugi mladeži će dati dobre rezultate. Oni koji su u kvadratnog oblika daće loše rezultate u početku, ali i proizvesti dobre rezultate na kraju.

Mladeži u obliku trougla proizvešće različite rezultate, ponekad dobre, a ponekad loše. Mladeži cik-cak oblika će proizvesti loše rezultate. Ovo su okvirna tumačenja, a dobar astrolog vam može dati znatno više podataka.

Što se tiče lokacije na telu, mladeži na našim leđima, na primer, označavaju nekakav teret koji moramo da nosimo, dok se govori da mladeži na prednjem delu našeg tela privlače uspeh. Mladeži na određenim mestima označavaju velike stvari u životu – bogatstvo, prosperitet, zdravlje i sl.

Na primer, mladež neposredno ispod obrve označava inteligenciju i kreativnost. Ove veštine mogu da donesu slavu, uspeh i bogatstvo. Mladež koji se nalazi direktno u centru kože iznad gornje usne, ukazuje na potencijal za veliku porodicu i stalnu emocionalnu podršku, piše Novi.ba.

GLAVA

Mladež na bilo kojoj strani usana je indikacija uravnoteženog i uspešnog života. Nagoveštava bogatstvo, slavu i raskošan stil života. Žene s ovim mladežima mogu da budu izuzetno lepe.

Mladež na sredini čela nagovešta kreativan, vredan, ali i vrlo bezbrižan duh. Ove osobe su velike vođe i mogu da budu veoma uspešni preduzetnici.

Ako je čelo široko i mladež je na desnoj strani, onda označava bogatstvo, slavu i status. Osoba postaje bogata i ima dobar ugled i slavu u društvu. Pomoći će drugima i biti odana Bogu.

Ako je mladež na levoj strani i čelo je usko, onda će osoba biti okrenuta sebi.

Mladež na jednom ili drugom kraju obrve označava snažnu, tvrdoglavu osobu s jako dobrim autoritetom.

Ako je mladež između obrva, označava kvalitete vođstva, bogatstvo, ugled i slavu. Takva osoba voli luksuz i žene.

Ako se mladež nalazi na desnoj obrvi, rano će se oženiti s dobrom ženom (ili udati za dobrog muža). Osoba postaje srećna nakon venčanja.

Ako je mladež na levoj obrvi, to nagoveštava da će osoba imati nekih problema u životu i dosta borbi. Mora da pazi na novac.

Mladeži koji se nalaze ispod obrva sugerišu nesklad s članovima proširene porodice. Stres može posebno da utiče na život.

Mladeži po sredini nosa nisu baš povoljan znak. Osobe mogu da imaju sklonost ka tome da previše troše, da se kockaju, koketiraju i jedu proždrljivo. Za njih su najveći izazovi da znaju kada treba da stanu i odupru se iskušenju.

Mladeži na vrhu glave su vidljivi samo ako je glava obrijana. Ako je mladež na desnoj strani glave, osoba će se isticati u politici. Ako je mladež crvene ili zelenkaste boje, onda će postati politički ugledna. Takođe, može da bude predsednik ili neki drugi vođa društva ili poslovne organizacije. Imaće socijalni status i uspeh u svakoj stazi života.

Ako je mladež na levoj strani glave, onda osoba ima problema s novcem. Možda se neće venčati i provešće život putujući. Međutim, to ne mora da bude loše jer se može kvalitetnije posvetiti duhovnom životu i davati duhovne propovedi. Takođe, imaće interes za književnost.

Mladeži na zadnjoj strani glave predstavljaju slabosti prema suprotnom polu. Takva osoba će biti isuviše vezana za partnera. Zarađivaće puno novca, ali neće imati ugled u društvu kakav priželjkuje.

Mladež na desnoj strani slepoočnice smatra se znakom izuzetne sposobnosti i mentalne snage, koja će pomoći osobi da napreduje.

Ako je na levoj strani slepoočnice, smatra se da osoba neće puno znati o vrednosti novca i verovatno će se odati rasipništvu i neumerenosti u trošenju.

Mladež na desnom kapku donosi bogatstvo. Osoba polako, ali sigurno postaje imućna. Ima unutrašnji ponos i oseća se moćno. Rashoda će biti više. Takođe će ulagati novac za Boga izgradnjom crkvi i hramova ili izvođenjem molitvi i rituala.

Mladež na levom kapku predstavlja život uopšte. Osoba zarađuje ograničenu količinu novca. Sklona je ljubomori.

Mladež u unutrašnjem delu gornjeg kapka predstavlja srećnu i bogatu osobu.

Mladež u desnom oku predstavlja osobu koja lako daje i dobija novac. Čak i ako osoba ne radi, postaće bogata iznenada iz čiste ‘sreće’.

Mladež u levom oku predstavlja osobu koju zanima druženje sa suprotnim polom. Imaće tajne i nedozvoljene veze.

Mladeži u očnim dupljama (ugao prema uhu) predstavljaju velikodušnu i mirnu osobu. Ali postoji mogućnost iznenadne smrti.

Mladež ispod oka znači problematičan ljubavni život.

Mladež ispod levog oka se smatra pomalo nepovoljnim.

Mladeži ispod desnog oka mogu značiti da ste skloni nesrećama. Pazite se.

Mladež bilo gde na uhu predstavlja dobru zaradu i luksuzan život. Rashodi će biti nekontrolisani. Postoji opasnost od utapanja.

Mladež na zadnjoj strani uha predstavlja osobu koja sledi običaje. Dobiće partnera iz dobre porodice. Mladež na jednom ili drugom uhu govori da osoba ima bezbrižnu dispoziciju.

Mladež na vrhu uha ukazuje na visoku inteligenciju ili razborit um. Imati mladež na ovom mjestu znači dve različite stvari. Ako je na vašoj desnoj strani može da znači da ćete biti verni i dobri prema svojoj porodici i često je pokazatelj dobrog deteta.

Ako je na levoj strani, imaćete dobrog partnera.

Mladeži na vrhu nosa predstavljaju brzo razmišljanje i brzu narav. Takva osoba imaće visoko samopoštovanje i generalno će pobeđivati druge.

Mladež na desnoj strani nosa predstavlja više novca s manje napora.

Mladež na levoj strani nosa ne daje baš dobre rezultate.

Mladež na mostu između nosnica predstavlja prepreke u dobijanju posla i gubitak novca.

Mladež ispod nosa predstavlja veliku plodnost. Osoba ima veliku porodicu i mnogo dece.