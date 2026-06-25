Međutim, jedan Bosanac koji već 12 godina živi i radi u Nemačkoj, rešio je da javno skine masku sa "nemačkog sna" i otvori dušu o paklu kroz koji prolazi nakon što je ispunio ovaj cilj.

On je u Fejsbuk grupi "Prekograne" podelio ozbiljnu dilemu koja ga muči već dve godine, tačnije od trenutka kada je potpisao ugovor i kupio kuću. Iako je u početku bio van sebe od sreće, danas priznaje da ga sopstveni dom – proždire.

"Gledaju me kao da nisam normalan!"

Njegova ispovest podigla je ogromnu prašinu na društvenim mrežama, a finansijski pritisak o kom je progovorio pogodio je tamošnju dijasporu u živac.

"Pre dve godine kupili smo kuću - tada sam bio presrećan. Danas me više brine nego što me raduje. Svaki mesec rata, pa osiguranje, pa grejanje, pa troškovi koje niko ne spominje kada kupuje kuću... Nije da ne možemo da platimo, ali imam osećaj da sam narednih 25 godina vezan za jednu odluku", iskren je ovaj muškarac.

Ono što ga dodatno pogađa jeste nerazumevanje okoline, koja u nekretnini vidi samo prestiž.

"Kada to kažem ljudima, gledaju me kao da nisam normalan jer 'imaš svoju kuću'. Ponekad se pitam da li sam bio srećniji dok sam bio podstanar", zapitao se on na kraju.

RAT U KOMENTARIMA: "Kad je otplatiš, već si star i bolestan!"

Očekivano, ispod objave je odmah buknuo pravi verbalni rat. Dok su ga jedni tešili i ubeđivali da je zamena kirije za ratu kredita najbolji potez koji je mogao da povuče, drugi su mu srušili sve iluzije brutalnom istinom o životu na Zapadu.

"Neka vas teši da ćete jednog dana imati svoje vlasništvo. Mnogi plaćaju rate banci za tuđu kiriju, a na kraju nije njihovo", glasio je jedan od komentara podrške.

Međutim, hladan tuš je usledio od korisnika koji odlično znaju kako sistem funkcioniše i šta ga tek čeka u starosti.

"Kad kuću otplatite, već ste stari, a kuća je ponovo spremna za kompletno renoviranje. Krov, grejanje, zidovi, podovi… Znam o čemu pričam. Istina, sve ostaje deci, ali šta ako deca uopšte ne žele tu da žive?", surovo je poentirao jedan član grupe, ostavljajući pitanje koje muči hiljade naših radnika u inostranstvu.