Ko je bar jednom bio na letovanju, zna onu muku.

Hoćeš u more, svi bi da se okupaju, a onda kreće večito pitanje ko će da čuva telefon, pare, ključeve i dokumenta?

I tu kreće ono poznato balkansko dovijanje.

Jer, realno, svašta sam videla na plaži. I ljude i ponašanje.

Jedni telefon zatrpaju peškirom pa preko stave papuče, drugi novčanik guraju u torbu ispod pola garderobe, treći mole komšije sa ležaljke da „bace oko dva minuta“.

A onda se pojavio snimak koji je nasmejao milione.

Na videu se vidi sasvim obična kesa koja pluta morem.

Na prvi pogled deluje kao da je neko bacio đubre u vodu.

Ali nije.

Unutra su telefon, novac i sve vredne stvari.

Par sa snimka smislio je jednostavan trik sve su spakovali u kesu, ubacili u mali dušek na naduvavanje i pustili da pluta tik pored njih dok se kupaju.

Znači stvari su sve vreme uz njih.

Internet je odmah eksplodirao.

Ispod videa nizali su se komentari ljudi koji su delili svoje trikove.

Ali jedan komentar je pokupio najviše simpatija.

Čuvena balkanska metoda.

„Sve pod peškir i preko papuče.“

I ruku na srce mnogi kod nas upravo to rade.

Nema filozofije.

Sakriješ stvari, pogledaš levo-desno i nadaš se najboljem.

Naravno, nijedan trik nije 100 odsto siguran.

Ali jedno je sigurno ljudi svake godine postaju sve kreativniji.

Jer kad dođeš na more, poslednje što želiš jeste da razmišljaš da li ti je neko maznuo telefon dok si bio u vodi.