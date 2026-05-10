Ovaj podzemni grad, prvobitno poznat kao Asematuneli, može da pruži sklonište za čak pet miliona ljudi u vanrednim situacijama.

Grad obuhvata više od 5.000 skloništa i preko 50.000 bunkera širom grada.

Kompleks je građen decenijama, prvenstveno tokom 1960-ih i 1970-ih, sa ciljem zaštite civilnog stanovništva. Iako mu je primarna namena bila odbrana, danas ovo područje funkcioniše kao živahan podzemni grad otvoren za svakodnevnu upotrebu.

Skloništa pretvorena u višenamenske prostore

Brojna skloništa su pretvorena u višenamenske prostore za kulturne i sportske aktivnosti. Među njima se ističe plivački kompleks Itakeskus, istovremeno i najveća podzemna plivačka hala u Evropi. Tu su i sportske arene, klizališta za hokej na ledu, garaže i tržni centri.

Jedan od najpoznatijih je Kampi, deo podzemnog grada koji obuhvata prodavnice, autobusku stanicu i parking, a povezan je pešačkim tunelima sa drugim tržnim centrima kao što su Forum i Rautatientunel.

Po potrebi, javni bunkeri mogu se pretvoriti u skloništa u roku od samo 72 sata.

Većina njih je opremljena armiranobetonskim zidovima, sistemima za filtraciju vazduha, zalihama vode i hrane i krevetima na sprat. Takođe imaju osvetljenje za slučaj opasnosti i komunikacionu opremu.

Do skloništa se lako dolazi

Pešačka mreža omogućava lak pristup skloništima u bilo kom trenutku.

Iako su neki bunkeri zatvoreni za javnost, ovaj šareni podzemni svet može se videti kroz organizovane ture. Ture organizuju Gradski muzej Helsinkija i nezavisni vodiči, koji posetiocima objašnjavaju istoriju i funkciju mreže, a takođe nude i obilazak rudnika Titiri.

Helsinški podzemni tuneli su odavno prošireni izvan svoje prvobitne namene kao skloništa ili tehničke strukture. Danas su postali sastavni deo gradske infrastrukture i aktivno se koriste u transportne, komercijalne i kulturne svrhe.

Jedan primer efikasnog korišćenja podzemnog prostora je muzej Amos Reks, otvoren 2018. godine. Smešten ispod trga Lasipalaci, kombinuje modernu arhitekturu sa istorijskim okruženjem, održavajući funkcionalnost i otvorenost za javnost. Arhitektonski biro JKMM Architects projektovao je podzemne izložbene hale, pokrivene sa pet betonskih kupola sa okruglim krovnim prozorima. Ove kupole formiraju talasastu površinu na trgu, integrišući muzej u svakodnevni život grada i pretvarajući ga u javni prostor.