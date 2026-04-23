Prsluk za spasavanje koji je nosila preživela putnica sa brofa Titanik prodat je na aukciji za čak 670.000 funti, što je oko 770.000 evra. Reč je o jedinom takvom prsluku koji je ikada ponuđen na prodaju, a pripadao je Laura Mabel Francatelli, ženi koja je preživela jednu od najvećih pomorskih tragedija u istoriji.



Francatelli je bila putnica prve klase i nalazila se u čuvenom čamcu za spasavanje broj jedan, koji je kasnije prozvan „bogataški čamac“ jer u njemu nije bilo ni približno onoliko ljudi koliko je mogao da primi. Upravo u tom čamcu, predviđenom za 40 osoba, našlo se svega 12 putnika, među kojima su bili i članovi visokog društva.

Posebnu vrednost ovom prsluku daje činjenica da nosi osam potpisa preživelih sa broda. Upravo ti potpisi pretvorili su ovaj predmet u istorijski dokument koji svedoči o sudbinama ljudi koji su preživeli potonuće Titanika.