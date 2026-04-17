Kada iscedimo limun za čaj, kolač ili salatu, većina nas automatski baca koru – a upravo tu pravimo grešku. U kori se nalazi najviše eteričnih ulja, intenzivnog mirisa i korisnih sastojaka, zbog čega može imati raznovrsnu primenu u domaćinstvu.
Evo kako da je pametno iskoristite umesto da završi u kanti:
1. Prirodni osveživač za frižider
Nekoliko komadića kore u frižideru neutralisaće neprijatne mirise i ostaviti svež citrusni trag.
2. Sredstvo za čišćenje kuhinje
Potopite koru u sirće i ostavite nekoliko dana – dobićete prirodno sredstvo za čišćenje radnih površina.
3. Protiv kamenca
Unutrašnjom stranom kore možete istrljati slavine i sudoperu – pomaže u uklanjanju kamenca i vraća sjaj.
4. Prirodni osveživač vazduha
Kuvajte koru nekoliko minuta u vodi sa cimetom – prostor će zamirisati prijatno i toplo, poput sveže pripremljenih kolača.
5. Za sjaj sudopere
Jednostavno istrljajte površinu korom i dobićete lep sjaj uz prirodan miris.
6. Aromatični dodatak jelima
Osušena i izrendana kora može se koristiti kao dodatak desertima, salatama ili jelima od ribe.
7. Protiv neprijatnih mirisa na rukama
Posle seckanja luka ili ribe, protrljajte ruke korom limuna – uklanja neugodne mirise.
8. Prirodni piling za kožu
Pomešajte sitno iseckanu koru sa šećerom i dobićete jednostavan piling za ruke.
9. Protiv mrava
Mravi ne podnose miris citrusa – stavite komadiće kore na mesta gde ulaze u prostor.
10. Miris za kantu za smeće
Nekoliko komadića na dnu kese pomoći će da se neprijatni mirisi znatno ublaže.
Kora limuna je mali, ali moćan saveznik u kući – uz malo kreativnosti može zameniti čitav niz hemijskih proizvoda.
