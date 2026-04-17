Kada iscedimo limun za čaj, kolač ili salatu, većina nas automatski baca koru – a upravo tu pravimo grešku. U kori se nalazi najviše eteričnih ulja, intenzivnog mirisa i korisnih sastojaka, zbog čega može imati raznovrsnu primenu u domaćinstvu.

Evo kako da je pametno iskoristite umesto da završi u kanti:

1. Prirodni osveživač za frižider

Nekoliko komadića kore u frižideru neutralisaće neprijatne mirise i ostaviti svež citrusni trag.

2. Sredstvo za čišćenje kuhinje

Potopite koru u sirće i ostavite nekoliko dana – dobićete prirodno sredstvo za čišćenje radnih površina.

3. Protiv kamenca

Unutrašnjom stranom kore možete istrljati slavine i sudoperu – pomaže u uklanjanju kamenca i vraća sjaj.

4. Prirodni osveživač vazduha

Kuvajte koru nekoliko minuta u vodi sa cimetom – prostor će zamirisati prijatno i toplo, poput sveže pripremljenih kolača.

5. Za sjaj sudopere

Jednostavno istrljajte površinu korom i dobićete lep sjaj uz prirodan miris.

6. Aromatični dodatak jelima



Osušena i izrendana kora može se koristiti kao dodatak desertima, salatama ili jelima od ribe.

7. Protiv neprijatnih mirisa na rukama

Posle seckanja luka ili ribe, protrljajte ruke korom limuna – uklanja neugodne mirise.

8. Prirodni piling za kožu

Pomešajte sitno iseckanu koru sa šećerom i dobićete jednostavan piling za ruke.

9. Protiv mrava

Mravi ne podnose miris citrusa – stavite komadiće kore na mesta gde ulaze u prostor.

10. Miris za kantu za smeće

Nekoliko komadića na dnu kese pomoći će da se neprijatni mirisi znatno ublaže.

Kora limuna je mali, ali moćan saveznik u kući – uz malo kreativnosti može zameniti čitav niz hemijskih proizvoda.