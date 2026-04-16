U savremenom svetu u kojem su ljudi stalno u pokretu, gotovi sendviči postali su svakodnevna opcija za brzi obrok. Pekare i restorani brze hrane nude širok izbor sendviča za doručak, užinu ili ručak, a mnogi veruju da se oni pripremaju ručno, u malim kuhinjama, neposredno pre nego što stignu na police. Ipak, realnost je znatno drugačija.

Objavljeni video iz serijala „Kako se pravi“ na Science Channel-u otkriva ceo proces iza ovog popularnog proizvoda. Od automatskog sečenja hleba do ručnog nanošenja fila u fabrikama – u proizvodnji se odvija niz različitih koraka.

Pogled u industrijsku proizvodnju sendviča iznenadio je mnoge gledaoce, koji su se zgrozili pojedinim detaljima, posebno načinom na koji radnici dolaze u kontakt sa hranom. Neki su nakon toga izjavili da više neće kupovati gotove sendviče.

Kako se zapravo prave gotovi sendviči

Video prikazuje da trgovci najpre dostavljaju fabrici informacije o vrstama sendviča i sastojaka koji su potrebni, nakon čega se proizvodne linije prilagođavaju narudžbini.

Proces počinje ubacivanjem hleba u automatsku mašinu koja izdvaja vekne sa oštećenjima ili nepravilnostima. Zatim se hleb seče na kriške, a u sledećoj fazi, u zavisnosti od vrste proizvoda, mašinski sistem nanosi puter ili druge namaze.

Tako pripremljene kriške zatim odlaze na pokretnu traku, gde se dodaju ostali sastojci.

Kako se navodi u videu, određene komponente i dalje se dodaju ručno – poput tanko sečene šunke ili rendanog sira. Šunka se prethodno seče u mašini, a radnici je zatim pažljivo raspoređuju po hlebu. Na kraju se sendviči zatvaraju i slažu u parove, spremni za dalje pakovanje.

Nakon formiranja, proizvodi se prebacuju do sekača koji ih deli na jednake polovine. Te polovine se potom pakuju zajedno kao jedna celina. Sledi ručno pakovanje u kutije, nakon čega se ambalaža zatvara uz pomoć toplote i pritiska.

Kod nekih najtraženijih vrsta proces je dodatno automatizovan, pa roboti obavljaju gotovo sve faze proizvodnje.

Rok trajanja do tri dana

Kod, na primer, sendviča sa jajima i majonezom, fil se nanosi u precizno određenim količinama, često na svaku drugu krišku hleba. Zatim se prazne kriške automatski spajaju sa onima na koje je već nanet nadev, a ceo proizvod roboti mogu i da upakuju.

Gotovi sendviči u prodavnice najčešće stižu u roku od 12 sati, a rok trajanja im je oko tri dana, u zavisnosti od sastojaka.

Reakcije javnosti

Najviše reakcija izazvali su upravo prizori iz proizvodnje. Gledaoci su u komentarima izrazili gađenje zbog toga što radnici u pojedinim fazama dolaze u kontakt sa hranom golim rukama.

„Sjajno je što radnici koriste golu ruku da osete vezu između svih koji su pre i posle njih dodirivali sendvič“, napisao je jedan korisnik.

Drugi je kroz šalu dodao: „Kad god sam gladan, pustim ovaj video i gledam radnike kako rade i mašine koje nanose fil. Odmah izgubim apetit.“

„Prošlo je mnogo godina otkako sam kupio gotov sendvič, a nakon ovog videa sigurno će proći još mnogo pre nego što opet kupim neki“, naveo je treći.

Ipak, bilo je i onih koji problem nisu videli u načinu pripreme, već u ceni.

„Nisam toliko uvređen načinom proizvodnje koliko cenama ovih sendviča“, zaključio je jedan komentator.