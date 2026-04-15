Većina vozača pred put razmišlja o gumama, gorivu i tehničkoj ispravnosti, ali jedan detalj često se zanemaruje – prva pomoć u automobilu.

Upravo tu dolazi velika promena: od 18. juna u Grčkoj stupaju na snagu nova, znatno stroža pravila, a vozači koji ne budu imali odgovarajuću opremu mogu se suočiti sa kaznama i ozbiljnim problemima tokom putovanja.

Šta se menja u Grčkoj?

Grčke vlasti su odlučile da modernizuju sadržaj auto-apoteke i prilagode je savremenim standardima. Novi komplet biće mnogo opremljeniji nego ranije i obuhvatiće dodatne zavoje, više zaštitne opreme, kao i specijalizovana sredstva za opekotine i ozbiljnije povrede.

Uvedene su i stvari koje do sada nisu bile obavezne, poput većeg broja rukavica, medicinskih maski i detaljnijih uputstava za pružanje prve pomoći.

Kako je u Srbiji?

Za razliku od Grčke, propisi u Srbiji se godinama nisu menjali. I dalje je obavezna auto-apoteka tip B, čiji sadržaj pokriva osnovne situacije, ali po mišljenju stručnjaka zaostaje za novijim standardima.

Kazna za nekompletnu ili neispravnu prvu pomoć iznosi 3.000 dinara, ali u slučaju saobraćajne nezgode može biti i znatno veća.

Zašto je ovo važno za turiste?

Mnogi naši vozači tokom leta putuju u Grčku, a neznanje o novim pravilima može skupo da ih košta. Kontrole će biti pojačane, a svako odstupanje od propisa može značiti kaznu ili dodatne komplikacije na putu.