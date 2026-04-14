Snimak prikazuje vlasnika koji glumi da je pao niz stepenice i nepomično leži na podu – ali reakcija njegovih pasa iznenadila je sve.

Psi ignorisali vlasnika zbog mirisa hrane

Umesto da provere šta se dogodilo, psi potpuno ignorišu vlasnika. Razlog? Iz kuhinje se širi neodoljiv miris sveže pečene slanine.

U snimku se vidi kako prvi niz stepenice silazi bernski planinski pas Lui, koji bez zastajanja prelazi preko vlasnika i odlazi pravo ka kuhinji. Za njim dolazi zlatni retriver, koji takođe ne obraća pažnju na situaciju, već ide direktno ka šporetu.

Zatim stiže drugi bernski planinski pas Fred, a na kraju i mali pas koji se pridružuje ostatku “ekipe”.

Hrana je prioritet: Psi prate miris slanine

Svi psi u videu vode se isključivo mirisom hrane, jasno pokazujući da je u tom trenutku slanina važnija od svega – čak i od vlasnika koji “leži bez svesti”.

Ovaj simpatičan primer ponašanja pasa još jednom potvrđuje koliko su mirisi ključni faktor u njihovim reakcijama i svakodnevnom ponašanju.

Društvene mreže gore od komentara

Snimak je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, posebno na Instagram, gde su korisnici kroz šalu komentarisali “nedostatak empatije” kod pasa.

Neki od najpopularnijih komentara bili su:

„Pao je u pogrešno vreme“

„Prioritet je unos proteina“

„Ako glumi – sve je u redu, ako ne – ionako ne možemo pomoći“

Zašto su ovakvi snimci viralni?

Video snimci sa kućnim ljubimcima redovno postaju viralni jer prikazuju autentične i smešne reakcije životinja u svakodnevnim situacijama. Kombinacija humora, iznenađenja i prepoznatljivih scena čini ovakve klipove izuzetno popularnim na internetu.