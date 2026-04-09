U istočnoj luci Alexandria, arheolozi su pronašli i izvukli 22 ogromna kamena bloka nekadašnjeg Lighthouse of Alexandria.

Ovi delovi vekovima su bili potopljeni u Sredozemnom moru, a sada su deo velikog međunarodnog projekta digitalne rekonstrukcije.

Projekat PHAROS: digitalna rekonstrukcija svetskog čuda

Otkriće je deo projekta PHAROS, čiji je cilj da se pomoću savremene tehnologije obnovi izgled Aleksandrijskog svetionika.

Stručnjaci koriste:

3D skeniranje

fotogrametriju

digitalno modelovanje

U projekat su uključeni arheolozi, istoričari i arhitekte, kao i tim iz Dassault Systèmes, koji će analizirati i virtuelno rekonstruisati strukturu.

Blokovi teški i do 80 tona

Među pronađenim elementima nalaze se:

nadvratnici

dovratnici

pragovi

masivne kamene ploče

Svaki blok teži između 70 i 80 tona i predstavlja deo monumentalnog ulaza u svetionik, koji je kombinovao egipatski i grčki arhitektonski stil.

Istraživanja traju decenijama

Iako su ostaci svetionika vidljivi još od 1968. godine, ozbiljna istraživanja započeta su 1994. godine.

Francuski arheolog Jean-Yves Empereur tada je dokumentovao više od 3.300 objekata, uključujući:

sfinge

obeliske

stubove

granitne blokove

Tokom poslednjih 30 godina, istraživači su sistematski mapirali i analizirali ovo podvodno nalazište.

Kako je izgledao Aleksandrijski svetionik

Aleksandrijski svetionik izgrađen je u 3. veku pre nove ere tokom vladavine Ptolemy I Soter.

Projektovao ga je Sostratus of Cnidus, a nalazio se na ostrvu Faros.

Karakteristike:

visina preko 100 metara

jedna od najviših građevina antičkog sveta

služio kao vodič brodovima

Uništenje i istorijski značaj

Svetionik je bio najviša građevina na svetu više od 1.600 godina, sve dok nije uništen u zemljotresu 1303. godine.

Kasnije je Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay iskoristio njegove ostatke za izgradnju tvrđave 1477. godine na istom mestu.

Povratak jednog od sedam svetskih čuda

Ovo otkriće predstavlja važan korak ka digitalnoj rekonstrukciji Aleksandrijskog svetionika.

Zahvaljujući modernoj tehnologiji, jedno od najvećih čuda antičkog sveta ponovo dobija svoj oblik – makar u digitalnom svetu.