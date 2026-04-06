Mnogi ljudi su se navikli na to da kroz kutiju roletni u dom ulazi i hladan i topao vazduh, verujući da je to normalno i deo same konstrukcije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova pojava nije uobičajena i da je ne treba zanemariti.

Prema njihovim rečima, važno je na vreme prepoznati problem i preduzeti mere kako bi se sprečio prodor spoljnog vazduha kroz kutiju roletni – bilo uz pomoć majstora ili jednostavnim „uradi sam“ rešenjem.

Ako vazduh prolazi kroz kutiju, posledice nisu zanemarljive. Osim što utiče na temperaturu u prostoru – hladi stan zimi i zagreva ga leti, čime povećava potrošnju grejanja i klimatizacije – kroz otvor mogu ulaziti i prašina i nečistoće.

Kako prepoznati problem

U mnogim domovima kutije roletni imaju lošu izolaciju, ali je pre bilo kakve intervencije najbolje to proveriti.

Spustite roletnu do kraja kako bi kutija ostala prazna. Ako tada osetite blago strujanje vazduha ili primetite da se zavesa lagano pomera, to je jasan znak da izolacija nije dobra.

Jednostavno rešenje koje možete uraditi sami

Bez obzira na to da li ste već primetili problem ili želite da ga preventivno sprečite, nije uvek neophodno angažovati stručnjaka. Postoji jednostavno rešenje koje možete primeniti sami – uz pomoć reflektujuće termo folije.

Najpre skinite poklopac kutije roletni. U većini slučajeva to se radi jednostavnim povlačenjem, dok je ponekad potrebno odvrnuti šrafove. Zatim isecite komad termoizolacione folije tako da odgovara dimenzijama poklopca.

Uz pomoć dvostrane trake pričvrstite foliju na unutrašnju stranu poklopca i vratite ga na mesto. Na taj način formira se dodatni izolacioni sloj koji sprečava prodor vazduha i pomaže u očuvanju stabilne temperature u prostoru.