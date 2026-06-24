Direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović izjavio je u Skupštini Srbije da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna tri meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do Nove godine.

"Sad smo produžili, ja to još nisam objavio, iako se to već desilo, gasni aranžman za naredna tri meseca, produžićemo i do Nove godine uskoro", rekao je Dušan Bajatović u Skupštini Srbije gde se, između ostalog, raspravlja i o davanju garancija Republike Srbije za izmirivanje obaveza Srbijagasa, što je opozicija kritikovala.

Bajatović je rekao da nema investicija bez gasa i poručio da ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata, poput interkonekcije sa Rumunijom i sa Severnom Makedonijom, i da se pojačaju kapacitete prema Mađarskoj i da se završe skladišta koja se te takođe pominju, gas će da poskupi za minimum 40 odsto.

"Ako ga uvozimo sa nemačke obale i poslušamo neke od analitičara, poskupeće 80 odsto. Ja mislim, ako gledate evropsku agendu, sve te primopredajne stanice i svi ti gasovodi se nalaze na evropskoj agendi i uslov su, između ostalog, za otvaranje klastera 3. Između ostalog, te primopredajne stanice su uslov za otvaranje tržišta. Sve to traži Evropa", naveo je direktor "Srbijagasa".

Bajatović je kazao i da "Srbijagas" investicione kredite finansira sama, ali da je neophodna garacija države da će projekat biti završen.

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