Jutros se na Čukarici dogodilo ubistvo kada je, kako se sumnja, M.P. (67) nakon svađe ubila supruga Z.P. (76).

Telo muškarca je pronađeno u stanu, a smrt je konstatovana oko 7.30 sati.

Kako tvrdi Telegraf.rs, sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce. Navodno, kako tvrdi ovaj mediji, osumnjičena ga je ubila nogarom od stolice.

- Oni su penzioneri, bili su u braku. Muž je prošle godine otišao iz stana nakon što je ona hospitalizovana jer je lomila stvari po stanu. Međutim, on se posle izvesnog vremena vratio u stan kako bi bio sa njom. Navodno je psihijatrijski pacijent i ranije je pravila incidente - kaže jedan komšija za "Blic".

Na licu mesta je ekipa policije, a u toku je uviđaj.

Osumnjičena je zatečena u stanu i odmah uhapšena.

Drveni predmet kojim je počinjen zločin je pronađen i poslat na veštačenje.

- Jutros se čula jeziva buka, vriska i tupi udarci. Znali smo da su imali razmirice, ali da će žena od 67 godina da ga ubije na ovakav način, to niko nije mogao da sanja - navodno je ispričao jedan od stanara zgrade.

BONUS VIDEO: