Robert Grilec (52) iz Krapine, šef kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske, ubijen je u nedelju ujutro u jednom kafiću u pomenutom gradu, a počinilac je pokušao da presudi i sebi, ali je preživeo.

Do stravičnog zločina došlo je juče oko 8 sati, a ubijeni Grilec je bio van dužnosti.

Šokirani konobar koji je bio u kafiću u trenutku pucnjave u Krapini rekao je lokalne medije da se sve odigralo u samo nekoliko sekundi.

- Čovek je došao unutra s pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim otišao napolje i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa… Samo je došao u kafić i pucao - rekao je konobar.

On kaže da je tada brzo potrčao u magacin.

- Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu jedno 10 minuta, dok nije došla policija - dodao je potreseni radnik kafića.

Njegova koleginica u tom trenutku uzimala je narudžbinu od ubijenog policajca. Ona u šoku kaže kako je ubijen pred njenim očima.

- Tri puta je pucao u njega bez ijedne reči. Samo je uperio pištolj i pucao. Nakon toga je skrenuo pogled prema meni, a ja sam pobegla u skladište – opisala je konobarica i dodala da se muškarac već oko 7.30 sati vozio ispred kafića i gledao unutra.

Konobari kažu i kako je ubijeni policajac bio čest gost u kafiću, dok napadača ne poznaju.

U trenutku zločina u lokalu je bilo i drugih gostiju.

- Mi smo sedeli, pili svoju kafu i on je odjednom ušao i pucao. Nismo mogli da verujemo, lako je sad govoriti, ali on je mogao da ima bombu - prokomentarisali su gosti kafića.

Uz dvoje konobara, u kafiću je bilo još troje ljudi, a njih je policija zadržala kako bi dali izjave.

Ubijeni policajac stanovnik je Krapine, kao i počinitelj (52), a živeli su u komšiluku.

U Krapinu je nekoliko minuta nakon pucnjave sleteo helikopter hitne medicinske pomoći i prevezao ubicu, koji je pucao i u sebe, u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu.

Za lokalne medije oglasio se i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

- U brutalnom činu ubijen je Robert Grilec, dugogodišnji službenik PU krapinsko-zagorske. Pre svega, izrazio bih saučešće porodici, kolegama i prijateljima. Napad na policijskog službenika nije napad na samo jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost građana i često su izloženi riziku koji većina ni ne vidi. Policija je pokrenula istragu kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Institucije, policija, ministarstvo, svi mi stojimo u ovim trenucima čvrsto uz porodicu kolege. Po svemu što sam čuo, gospodin Grilec bio je upravo takav - poručio je Božinović.

Jedan meštanin Krapine imao je samo reči hvale za ubijenog načelnika policije.

- Pogodili su Robija s dva metka u prsa i jednim u ruku. Tako smo čuli. Ma tu mora biti neka pozadina tog ludog poteza. Mi smo u totalnom šoku. Robi je bio super čovek, kao osoba, i vrlo temeljit policajac. Potražite odgovor u njihovoj ulici, tamo su komšije i svi sve znaju – naglašava ovaj poznanik ubijenog.