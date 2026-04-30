Pred nama je Prvi maj – praznik rada, koji mnogi tradicionalno obeležavaju na izletištima širom Srbije.

Ukoliko se odlučite da praznik provedete u prirodi, budite oprezni prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom.

Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim i obezbeđenim mestima. Uvek ponesite vodu, kako biste mogli da ugasite vatru nakon korišćenja ili sprečili širenje početnog požara.

Podsećamo da je, prema Zakonu o zaštiti od požara, strogo zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka, smeća i strnjike na otvorenom prostoru. Za nepoštovanje propisa predviđene su visoke novčane kazne – i za fizička i za pravna lica.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije biće prisutni na izletištima širom zemlje, spremni da reaguju i pomognu ukoliko bude potrebno.

Zapamtite – požari na otvorenom mogu se proširiti za samo nekoliko minuta i ugroziti živote, zdravlje i imovinu.

Budite odgovorni. Uživajte u prirodi – ali je čuvajte.

