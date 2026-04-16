Adnan Metanović (36) zvani Švabo, sin poznatog estradnog menadžera Ruždije Metanovića, brutalno je ubijen u utorak u sarajevskom naselju Dobrinja, a njegovo telo ubice su bacile sa zgrade kako bi stravičan zločin prikrile kao samoubistvo! Tukli su ga šipkama, kašikom za obuću, šminkali ga da bi ga ponizili, a zatim bacili s velike visine!

Zbog sumnje da su nesrećnog čoveka satima zverski mučili pre nego što su ga bacili na beton, sarajevska policija je u ekspresnoj akciji uhapsila Nikolu Pranjića (27), Armina Šljivu (26) i Dina Ćorića (33).

Osumnjičeni su, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, predati u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, gde će biti zadržani 24 sata pre odluke o daljim merama.

Iako su sva trojica u policiji negirala da su počinili ubistvo, portal Avaza nezvanično saznaje da je jedan od osumnjičenih tokom ispitivanja otvorio dušu i istražiteljima do detalja opisao kobnu noć. Prema njegovom svedočenju, motiv za ovaj zverski čin bila je ranija svađa i sumnja da im je Metanović namestio batine.

- Jedan od osumnjičenih rekao je da su vukli spid i pušili travu te noći. Pojasnio je da je jedan od osumnjičenih odmah počeo da udara Adnana rukama i nogama, a koristio je i metalne šipke i kašiku za cipele. Adnan je bio toliko pretučen da se jedva kretao i pričao. Sve je snimala osoba koja je ušla s njima u stan - otkriva izvor blizak istrazi.

Tortura je trajala satima, a jedan od napadača je u jednom trenutku čak otišao kući da se presvuče jer mu je odeća bila natopljena krvlju žrtve, da bi se potom vratio u stan.

Zbog položaja tela i lokacije ispred zgrade, prve indicije su ukazivale na to da je Metanović skočio s visine.

Kako navodi Avaz, jedan od osumnjičenih je čak prilikom torture nosio masku Betmena i imao je rukavice za boks, a zatim je napuderisao Adnana kako bi ga dodatno ponizio.

- Pripadnici PS Dobrinja primili su poziv građana da se na asfaltu nalazi telo muškarca koji je najverovatnije stradao usled pada s visine. Ipak, radeći na rasvetljavanju svih okolnosti, policijski službenici su u večernjim satima lišili slobode tri muškarca zbog osnova sumnje da su počinili ubistvo u saučesništvu – saopšteno je ranije iz MUP-a KS.

Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt, a detaljnim uviđajem kojim je rukovodio dežurni tužilac, utvrđeno je da povrede na telu ne odgovaraju isključivo padu, već i prethodnom brutalnom premlaćivanju.

Inače, ubijeni Adnan Metanović bio je sin pokojnog Ruždije Metanovića, poznatog muzičkog menadžera i producenta koji je svojevremeno sarađivao sa Mladenom Vojičićem Tifom. Ruždija je preminuo 2015. godine, a vest o Adnanovoj smrti potresla je prijatelje i poznanike ove sarajevske porodice.

Advokat osumnjičenog bez komentara

Advokat Omar Mehmedbašić, koji brani jednog od osumnjičenih, za sada nije želeo da daje izjave o slučaju, dok se čeka odluka o pritvoru za trojicu mladića koji su, prema svemu sudeći, pod dejstvom narkotika presudili sugrađaninu na najsvirepiji način.

Piše: Mihajlo Žilović

BONUS VIDEO