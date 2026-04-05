Za samo jedan dan ljudi velikog srca skupili su 200.000 dolara namenjenih dečici koja su u četvrtak uveče u Novom Selu ostala bez oba roditelja, sveštenika Nenada Mitrića (33) i popadije Nedeljke (32). Među humanitarcima se istaklo i ime najboljeg košarkaša Bosne i Hercegovine Jusufa Nurkića, koji je siročićima uplatio 5.000 dolara.

Akcija skupljanja novčane pomoći za troje male dece pokrenuta je u petak na humanitarnom sajtu Gofundme, a iza nje stoji pravoslavni sveštenik iz Nešvila u Tenesiju, Bojan Banović.

Nesrećni roditelji poginuli su u četvrtak na magistralnom putu Derventa–Brod, oko 20 sati, kada se „opel“, u kojem su se nalazili s decom, sudario s kamionom. Troje mališana, dva dečaka i devojčica, zbrinuto je u bolnici u Slavonskom Brodu i nalaze se u stabilnom stanju.

Dok ceo region od tog dana plače za stradalim duhovnikom iz Sremske Mitrovice i njegovom suprugom, zlatni ljudi uplaćuju novac koji je namenjen budućnosti njihove dečice.

Svako je dao koliko ima, pa makar to bilo pet dolara, vodeći se samo jednom željom - da nesrećni mališani dobiju neku sigurnost.

Košarkaš Jusuf Nurkić, ne želeći da daje izjave za medije, uplatio je 5.000 dolara.

Ovaj gest je na svom Fejsbuk profilu pohvalio sveštenik Jovica Ćetković, rodom iz Grgurevaca kod Sremske Mitrovice, a kojem je parohija u Torontu.

- Kako je lepo videti dobrotu kad se useli u čoveka, bez obzira da li je taj neko vernik ili nije, ili koje je vere. Jednostavno, dobrota ima pravo da boravi u svakoj ljudskoj duši. Poznati košarkaš Jusuf Nurkić uplatio je ozbiljnu donaciju za troje male dece čiji su otac i majka, pravoslavni sveštenik i njegova supruga iz Posavine, stradali u saobraćajnoj nesreći. Neka Gospod u ovo doba ljudskog ludila i obesti podari mir svim ljudima, a posebno onima koji stradaju u savremenim ratovima, bez obzira da li je neko musliman, hrišćanin, ateista ili bilo šta drugo. Brat je mio, koje god vere bio, jer svi smo deca Božija - izjavio je sveštenik Jovica Ćetković.

Osnivač humanitarne akcije sveštenik Bojan Banović otkrio je kakva je bila porodica Mitrić.

„Otac Nenad je služio u Pojezni, kod Dervente, u Eparhiji zvorničko-tuzlanskoj. Bio je posvećen pastir svome narodu, brižan i voljen suprug, brat i istinski sluga Božiji. Bio je veoma uključen u crkveni život i folklor, a posebno je voleo fudbal i igrao je za svoj lokalni tim. Njegova dobrota, smirenost i vedar duh učinili su ga voljenim i poštovanim među svima koji su ga poznavali. Njegova supruga Neda, iz Liješća, bila je žena topline, vere i dobrote. Aktivno je učestvovala u crkvenom i društvenom životu, naročito kroz folklor, i uvek je bila spremna da pomogne drugima. Zajedno su živeli život ispunjen verom, ljubavlju i služenjem, i bili su istinski voljeni od svih“, napisao je otac Bojan, i dodao:

„Njihova deca su takođe bila u automobilu u trenutku nesreće i trenutno se nalaze u bolnici, suočavajući se ne samo s fizičkim oporavkom, već i s nezamislivim gubitkom oba roditelja. U danima koji dolaze biće im potrebna medicinska pomoć, ali i dugoročna podrška, sigurnost i briga. Sva prikupljena sredstva biće za njihovo lečenje, oporavak, svakodnevne potrebe, školovanje i njihovu budućnost. Ovo je prilika da se svi zajedno okupimo i pomognemo njima, kao što su njihovi roditelji pomagali drugima“, naglasio je sveštenik na sajtu fondacije.

Nakon tragedije iz dobojske policije su, navodeći inicijale, saopštili da se nesreća dogodila u četvrtak oko 20.05 na magistralnom putu na području Broda, ali okolnosti sudara još uvek nisu utvrđene.

- Učestvovali su automobil „opel”, kojim je upravljao N. M., s kojim se u vozilu nalazila N. M. i tri maloletne osobe, te kamion „mercedes”, kojim je upravljao Ž. R. iz Broda. U nesreći su nastradali N. M. i N. M., dok su tri maloletne osobe zadobile telesne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu u Slavonski Brod, u Hrvatskoj, radi pružanja lekarske pomoći - saopštila je Policijska uprava Doboj.

Školovao se u Beogradu

Otac Nenad je usred ratnih okolnosti rođen 29. avgusta 1993. godine u Sremskoj Mitrovici, a školovao se u Beogradu.

„Završio je Bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči 2013. godine, a iste godine upisao je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, na kome je diplomirao 2019. godine. U čin đakona rukopoložen je 20. marta 2022. godine u Crkvini, a u čin sveštenika 27. marta 2022. godine u Suvom Polju“, piše na sajtu Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Danas sahrana

Danas, u nedelju u 9 časova, u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezni, biće služena Sveta liturgija, a u 12 časova opelo za stradale roditelje. Sahrana će biti obavljena u 14 časova na mesnom groblju u Liješću.