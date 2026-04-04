Sveštenik Nenad Mitrić (33) iz Sremske Mitrovice i popadija Nedeljka (32) poginuli su u četvrtak uveče na magistralnom putu Derventa–Brod, u Novom Selu, kada se njihov automobil sudario s kamionom. Sa njima je bilo i njihovo troje maloletne dece koji su odvezeni na lečenje.

Eparhija zvorničko-tuzlanska gde su su službovali sveštenik i popadija oglasila se nakon ove tragične saobraćajne nesreće.

- Obaveštavamo da su u večernjim časovima, 2. aprila 2026. godine, na magistralnom putu Derventa–Brod, smrtno stradali protonamesnik Nenad Mitrić, paroh pojezenski, i popadija Nedeljka, rođ. Petrović, dok su deca prevezena u bolnicu na lečenje - naveli su oni.

Iz dobojske policije su, navodeći inicijale, saopštili da se nesreća dogodila oko 20.05 na magistralnom putu na području Broda, ali okolnosti sudara još uvek nisu utvrđene.

- Učestvovali su automobil „opel”, kojim je upravljao N. M., s kojim se u vozilu nalazila N. M. i tri maloletne osobe, te kamion „mercedes”, kojim je upravljao Ž. R. iz Broda. U nesreći su nastradali N. M. i N. M., dok su tri maloletne osobe zadobile telesne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu u Slavonski Brod, u Hrvatskoj, radi pružanja lekarske pomoći - saopštila je Policijska uprava Doboj.

Uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Brod, kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti nesreće, a više detalja očekuje se nakon analize svih dokaza.

Kako je rečeno iz Opšte bolnice „Dr Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, gde su zbrinuta deca, svi su u stabilnom stanju i van životne opasnosti, a jedno od njih troje biće prebačeno na intenzivno lečenje u Zagreb.

- Zbog kompleksnosti povreda i potreba daljeg nadzora u specijalizovanoj jedinici za intenzivno lečenje dece, jedno dete će biti premešteno u KBC „Zagreb Rebro“, pedijatrijsku jedinicu za intenzivno lečenje - rekli su iz ove bolnice.

Kako su dodali, Nenad je usred ratnih okolnosti rođen 29. avgusta 1993. godine u Sremskoj Mitrovici, a školovao se u Beogradu.

- Završio je Bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči 2013. godine, a iste godine upisao je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, na kome je diplomirao 2019. godine. U čin đakona rukopoložen je 20. marta 2022. godine u Crkvini, a u čin sveštenika 27. marta 2022. godine u Suvom Polju - istakli su iz Eparhije.

Oni su naveli da je otac Nenad 1. maja 2022. godine postavljen na parohiju u Pojezni, Arhijerejsko namesništvo derventsko, te da je dostojanstvom protonamesnika odlikovan 2. avgusta 2025. godine.

„Večan ti spomen, dostojni blaženstva, oče Nenade“, napisali su oni.

Od sveštenika i popadije oprostio se i Igor Žunić, gradonačelnik Dervente. On je najavio da će na dan njihove sahrane, u nedelju, biti dan žalosti.

„Ova nenadoknadiva tragedija ostavila je dubok bol, posebno imajući u vidu da je iza njih ostalo troje maloletne dece. Sveštenik Nenad Mitrić ostaće upamćen po svojoj posvećenosti, veri i službi, koju je od 2022. godine obavljao u parohiji u Pojezni kod Dervente. Zahvalni smo za sve što je uradio za naš narod u ovom kraju i što je vratio ljudima veru, te ih okupljao i sabirao“, navodi se u telegramu gradonačelnika Dervente Igora Žunića.

Nakon vesti o tragičnoj nesreći, pokrenuta je akcija prikupljanja novca Gofundme, a do sada novac je doniralo više od 750 osoba širom sveta.

U nedelju u 9 časova, u Hramu Svetog velikomučenika kneza Lazara u Pojezni, biće služena Sveta liturgija, a u 12 časova opelo. Sahrana će biti obavljena u 14 časova na mesnom groblju u Liješću.