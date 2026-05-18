Agencija navodi da je FSD, Teslin sistem za autonomnu vožnju koji zahteva pažnju vozača i intervenciju po potrebi, ponekad kršio saobraćajne propise.

Zabeleženi su slučajevi u kojima su Teslina vozila prolazila kroz crveno svetlo ili se kretala u suprotnom smeru tokom promene trake dok je FSD bio uključen, prenosi Rojters.

Agencija je registrovala šest slučajeva u kojima je Teslino vozilo, sa uključenim FSD, prošlo kroz crveno svetlo na raskrsnici i učestvovalo u sudaru sa drugim vozilima. Zabeležene su četiri nesreće u kojima je povređeno više ljudi.



NTHSA je takođe registrovala 18 žalbi i jedan medijski izveštaj u kome se navodi da je Teslin FSD sistem zakazao.

Ova preliminarna evaluacija predstavlja prvi korak nakon koga NHTSA može da traži opoziv pomenutih Teslinih automobila sa tržišta ako proceni da predstavljaju rizik po bezbednost.





Ilon mask na putu da postane prvi trilioner na svetu

U slučaju da ste imali bilo kakve sumnje, trilion dolara može daleko da se protegne.

Ta cifra novca, koja je ekvivalent miliona miliona, može pokriti kombinovanu cenu kupovine Epla i Mekdonaldsa ili kupiti svaki stambeni dom u okrugu San Dijego. Ili, mogla bi da obezbedi karte za svaku fudbalsku utakmicu na stadionu Memorijal Univerziteta Nebraske, sa kapacitetom od 93.000 gledalaca, za narednih 400 godina, čak i ako Kornhaskers igraju fudbal svaki dan.

Cifra od jedan trilion dolara sve više dobija pažnju na društvenim mrežama i među ekonomistima, budući da bi neto vrednost tehnološkog titana Ilona Maska mogla da pređe granicu od trilion dolara već 2027. godine, ako ne i ranije. Taj scenario bi mogao da se dogodi ako SpaceX Ilona Maska postane javno preduzeće sa procenom vrednosti od jedan,5 triliona dolara, ili ako Tesla dostigne performanse potrebne za njegovu ogromnu platu, odobrenu od strane akcionara i potvrđenu na sudu krajem prošle godine.



Mask nije jedini. Drugi korporativni titani poput osnivača Amazona Džefa Bezosa, izvršnog direktora Nvidije Džensena Huang-a i Gautama Adanija, indijskog industrijalca i predsednika Adani Grupe, takođe su u igri da postanu budući trilioneri, mada Mask izgleda kao lider 2026. godine.