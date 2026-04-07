Mesarovićeva je istakla da će tokom posete kontaktirati sa tamošnjim ugostiteljskim kompanijama kako bi se pronašli dodatni krajnji potrošači za srpske proizvode u Kini.

Ona je rekla da je danas potpisana saradnja o kojoj je razgovarala sa predstavnicima kompanije Shandong Hi-Speed još od njene posete Kini u novembru prošle godine.

"Ono čemu se daleko više radujem i apelujem na vas da to bude što pre, to je onaj konkretan ugovor koji tek treba da dođe gde su u pitanju količine i cene, i da plasirana roba fizički što pre stigne do vaše provincije", poručila je Mesarovićeva.

Ona je istakla da je sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine obezbedio srpskim proizvodima cenovnu konkurentnost na tom tržištu, i dodala da je za takav položaj na kineskom tržištu zaslužan lični odnos između predsednike Kine Sija Đinpinga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Veoma je važno da nam vi kao partneri, pogotovo iz tako značajnih državnih kompanija, pomognete u tom produbljivanju ekonomske saradnje, a ja vas uveravam da je Vlada Srbije najozbiljniji i najpouzdaniji partner svojim privrednicima", rekla je Mesarovićeva.

Ona je najavila da će za oko dve nedelje boraviti u Kini, gde će tokom 15 dana posetiti više provincija, uključujući i Šandong.

Mesarovićeva je istakla da će tokom posete razgovarati i sa predstavnicima hotela i velikih ugostiteljskih objekata da bi se obezbedilo što više krajnjih potrošača za prehrambene proizvode, vina, destilovana pića, i drugu robu iz Srbije koji će se tamo plasirati.

Ministarku privrede je u Kineskom kulturnom centru dočekao predsednik korporacije Shandong Hi-Speed Vang Ćifeng i predstavio joj istoriju ove kompanije, nakon čega su održali sastali sastanak na kom su bili i predstavnici ambasade Kine u Srbiji i Kineskog kulturnog centra.

Mesarovićeva i Vang Ćifeng prisustvovali su zatim svečanom potpisivanju sporazuma o promociji srpskih proizvoda na tržištu Šandonga.

Vang Ćifeng je rekao da je od ulaska kompanije Shandong Hi-Speed na tržište Republike Srbije 2011. godine, tokom više od decenije uspešnog poslovanja, izgrađeno snažno partnerstvo i duboko prijateljstvo sa različitim društvenim akterima u Srbiji.

"Shandong Hi-Speed nije samo jedna od 500 najvećih kompanija na svetu, već i državna kompanija koja upravlja najvećom kilometražom autoputeva u Kini", poručio je Ćifeng.

On je istakao da je u proteklim godinama, kompanija Shandong Hi-Speed, pored kontinuiranog ulaganja u svoju osnovnu delatnost u oblasti saobraćajne infrastrukture, aktivno razvijala i međunarodnu trgovinsku saradnju.

"Oslanjajući se na mrežu od 162 ogranka širom sveta, transportni sistem 'Shandong China-Central and Eastern Europe Railway Express', kao i sopstvenu integrisanu onlajn i oflajn trgovinsku platformu 'Global Purchase', kompanija je izgradila sveobuhvatan i višedimenzionalan trgovinski sistem, kroz koji su kvalitetni proizvodi iz 28 zemalja već uspešno predstavljeni na tržište provnicije Šandong", naveo je Ćifeng.

Posebno je istakao da je ova kompanija tokom 2025. godine, u saradnji sa Ministarstvom privrede Srbije pokrenula inicijativu za uvođenje srpskih proizvoda na tržište provincije Šandong.

"Uz snažnu podršku Ministarstva privrede i Ambasade Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, nakon više meseci posvećenog rada, uspostavljena je saradnja sa 16 reprezentativnih proizvođača iz Srbije", rekao je Ćifeng.

U narednom periodu, kako je naveo, kompanija Shandong Hi-Speed će u potpunosti iskoristiti prednosti svoje infrastrukture, uključujući veliki protok putnika u servisnim zonama duž auto-puteva, kao i savremene kanale promocije, onlajn, oflajn i putem prenosa uživo, kako bi dodatno unapredila vidljivost i prisustvo srpskih proizvoda na kineskom tržištu.

Sporazum su potpisali predstavnik korporacije Shandong Hi-Speed za Srbiju Džuang Jong i predstavnici 16 kompanija iz Srbije.

Potpisnici iz Srbije su proizvođači prehrambenih proizvoda, vina i destilata, odnosno kompanije BB Klekovača, Vinarija Fruškogorski vinogradi, Vinarija Frug, Vinarija Čoka, Simeks, Vinarija La Gora, Vinarija Gamanović, Vinarija Šapat, Vinarija Aleksandrović, Despotika, Destilerija Zarić, Budimka, Fun & Fit, Sanum per fructus, Cmana i Bottega Grande.

Sporazum će ovim kompanijama omogućiti lakši transport robe od integrisanog terminala ove kompanije u Inđiji sve do kineskog tržišta, kao i plasman kanalima Shandong Hi-Speed grupe, što podrazumeva njihove prodavnice na železničkim stanicama i benzinskim pumpama, u tržnim centrima, kao i putem platforme za onlajn trgovinu Global Purchase.