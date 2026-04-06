"Kao vlada, mi kontrolišemo situaciju, tačno znamo kuda idemo i nemamo dilemu, biće izazova", poručio je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je naglasio da će država morati da se suoči sa dodatnim poteškoćama, uključujući i očekivani rast inflacije zbog rasta cena goriva izazvanog ratom na Bliskom istoku, prenosi portal Telma.

Inflacija u Severnoj Makedoniji bi mogla da poraste sa sadašnjih 2,9 odsto i bude u rasponu između četiri i pet odsto.

Vlada u Skoplju razmatra i mogućnost zamrzavanja cena, ali će, kako je naveo premijer Mickoski, konačna odluka zavisiti od daljeg razvoja situacije kako bi se izbegle ishitrene mere.

Porez na dodatu vrednost (PDV) na gorivo ostaće na 10 odsto do kraja aprila.

U međuvremenu, snabdevanje gorivom u zemlji ostaje stabilno, uprkos povećanoj potrošnji koja je porasla sa 1,5 na oko dva miliona litara dnevno.

Kako se navodi, strani državljani kupuju gorivo na benzinskim pumpama Severne Makedonije u blizini granica, što je doprinelo većoj potrošnji.

Cene naftnih derivata su odlukom tamošnjeg regulatora povećane u proseku za 1,41 odsto, uprkos tome što su analitičari očekivali smanjenje ili stagnaciju.

Litar dizela u Severnoj Makedoniji sada iznosi oko 1,59 evra, dok cena benzina od 98 oktana ostaje nepromenjena na oko 1,39 evra a benzin od 95 oktana je malo pojeftinio na 1,36 evra po litru.