Penzije za mart će danas, 4. aprila, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri.
Danas će početi isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, koji primanja dobijaju preko tekućih računa, a 6. aprila za korisnike iz ove dve kategorije čije penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.
Sa martovskim penzijama najstarijima stižu isti iznosi kao i sa februarskim čekovima.
Prosečna februarska penzija iznosila je 56.847 dinara.
