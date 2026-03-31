Mnoge opštine i sela širom Italije nude kuće za samo 1 evro, kako bi oživele napuštena mesta. Međutim, region Trentino na severu zemlje otišao je korak dalje i ponudio znatno izdašniji program.

Od 2026. godine, Trentino nudi do 100.000 evra svima koji su spremni da se presele i obnove napuštenu kuću. U programu je trenutno 33 mesta, a regionalne vlasti obezbedile su ukupno 10 miliona evra za naredne dve godine. Cilj ove inicijative je da se ožive ruralna područja, poveća broj stanovnika i ojača lokalna zajednica.

Ko može da se prijavi?

Program nije ograničen samo na italijanske državljane – mogu se prijaviti i stranci, ali uz određene uslove:

potrebno je da imaju pravo da legalno kupe nekretninu u Italiji državljani van EU moraju imati odgovarajuću vizu ili boravišnu dozvolu

Prijave se podnose u tačno određenim rokovima:

od 19. maja do 30. juna od 8. septembra do 23. oktobra

Kako se koristi novac?

Dodeljeni iznos nije namenjen za lagodan život, već isključivo za kupovinu i obnovu kuće:

do 20.000 evra može se iskoristiti za kupovinu nekretnine do 80.000 evra namenjeno je renoviranju

Postoji i važan uslov:

U kući morate živeti najmanje 10 godina ili je iznajmljivati po pristupačnoj ceni u suprotnom, dužni ste da vratite dobijeni novac

Dodatno, ukupna vrednost renoviranja ne sme preći 200.000 evra , što znači da iz sopstvenog džepa možete dodati najviše 120.000 evra .

, što znači da iz sopstvenog džepa možete dodati najviše . Takođe, u programu ne mogu učestvovati osobe mlađe od 45 godina koje već žive u toj regiji.

Nova šansa za život u Italiji

Ovaj potez Trentina pokazuje kako Italija pokušava da spoji očuvanje kulturne baštine, oživljavanje sela i rešavanje demografskih problema.

Za mnoge, ovo je prilika da započnu novi život u jednom od najlepših delova Evrope – okruženom planinama, vinogradima i prirodom – uz ozbiljnu finansijsku podršku države, piše Dnevno.